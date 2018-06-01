Газпромнефть-Оренбург первым в России пробурил горизонтальную скважину одним комплектом



одна из скважин Газпромнефть-Оренбург на Царичанском+Филатовском месторождении

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«Газпромнефть-Оренбург» (дочернее общество «Газпром нефти») впервые в России пробурил горизонтальную скважину одним комплектом бурильного инструмента. Технология позволяет сократить размер суточной ставки бурового подрядчика. По оценке специалистов оптимизация цикла строительства снизит стоимость каждой новой скважины на 10 млн. рублей. В масштабах компании экономия может достигать 3 млрд. рублей в год.

Обычно при строительстве скважины применяют 2-3 комплекта бурильных труб разного размера (в зависимости от глубины бурения изменяется диаметр ствола скважины). Новый бурильный инструмент специального диаметра 114 мм с креплениями повышенной прочности позволяет строить все секции скважины одним комплектом.

«Этот проект — ноу-хау в бурении. Для „Газпромнефть-Оренбурга“ и других нефтяных компаний применение одного размера бурильного инструмента вместо 2-3 повысит эффективность бурения. Ведь замена „тяжелых“ бурильных труб на более легкие сокращает время строительства горизонтальной скважины и ее стоимость. Пилотная скважина длиной 4580 м пробурена на Царичанском+Филатовском месторождении, в этом году мы планируем пробурить таким способом еще около 30 скважин на Восточном участке Оренбургского месторождения», — подчеркнул заместитель генерального директора по бурению «Газпромнефть-Оренбурга» Владимир Наговицын.

Сотрудники Научно-технического центра «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Оренбурга» разработали методику применения новой бурильной трубы в периметре компании. По оценкам инженеров, технологию можно использовать при строительстве каждой третьей горизонтальной скважины «Газпром нефти» — это около 300 скважин в год.

«Более 60% скважин, которые бурит „Газпром нефть“, высокотехнологичные. Компания реализует десятки проектов, повышающих эффективность строительства таких скважин. При этом важны не только новое оборудование и технологии, но и стандартизация производственных процессов, развитие персонала. Все это успешно реализует „Газпромнефть-Оренбург“, где за 2017 год удалось сократить стоимость скважин на 20%.Дальнейшее внедрение инноваций позволит „Газпром нефти“ выйти на качественно новый уровень строительства скважин, оптимизировать расходы на бурение и умножить потенциал роста добычи на активах компании», — отметил начальник департамента по бурению и внутрискважинным работам «Газпром нефти» Игорь Рустамов.

Бурильный инструмент — трубы для спуска долота в скважину, передачи вращения, создания осевой нагрузки на долото, транспортировки бурового раствора к забою скважины.