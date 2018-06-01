«Уралвагонзавод» опубликовал видео с испытаниями боевой машины-робота БМП-3 с новейшей пушкой

Боевые машины пехоты станут роботами. Такую возможность для них обеспечит 57-мм боевой модуль АУ-220М. Его новейшая пушка не только имеет повышенную точность стрельбы и бронепробиваемость, но и может управляться дистанционно, что позволяет делать из БМП высокоэффективную огневую точку, способную бороться как с наземными, так и воздушными целями.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-d_7XNA8IKc

Генеральный директор АО «ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных особенно подчеркнул, что новое изделие универсально. АУ-220М может быть установлен не только на машины типа БМП-3, БМПТ «Терминатор», но и на перспективные платформы, такие как «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг» и даже на корабли и катера малого водоизмещения. В ходе недавней международной выставки вооружений и военной техники KADEX-2018 (KAZAKHSTAN DEFENCE EXPO-2018) в Астане российскую автоматическую артиллерийскую установку позиционировали как основное вооружение казахского бронетранспортёра «Барыс» с колесной формулой 8 на 8.

АУ-220М имеет максимальную скорострельность 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 14,5 км, боекомплект 80 выстрелов. В боекомплект входят многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды, что позволяет эффективно поражать легкобронированную технику, полевые укрепления, самолеты, вертолеты и даже малоразмерные беспилотные летательные аппараты. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм. Его боекомплект — 1000 патронов. Модуль вращается на 360 градусов по горизонту.

Вооруженная новым боевым модулем БМП-3 способна вести огонь с места, с ходу и на плаву. Причем делать это машина может в любое время суток и в любых погодных условиях. Как отмечают эксперты, возможность дистанционного управления оружием по каналам радио или иной связи делает из БМП еще и роботизированный комплекс, который без непосредственного участия экипажа может решать целый спектр боевых задач. Все это делает АУ-220М одним из самых перспективных приобретений российской армии.