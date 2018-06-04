Директор КЭМЗ рассказал, как завод в Кизляре заменил Украину

Кизлярский электромеханический завод является уникальным концерном оборонной промышленности, выжившим во время развала СССР. Ныне его продукция поступает в Вооруженные Силы России, поставляется за рубеж. КЭМЗ также выпускает товары народного потребления. В рамках программы импортозамещения концерн сумел заменить сразу несколько заводов Украины, поставлявших продукцию в нашу страну. О проблемах конкретного оборонного завода, планах руководства и перспективах этого уникального предприятия рассказал генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов.

— Ибрагим Магомедович, ваше предприятие в плане производственной базы, кадровой политики и выпускаемой продукции выделяется на фоне многих предприятий Дагестана и России в целом. Что является главным в деятельности концерна?

— Главное, чтобы не остановилось производство. Ведь мы уже были на краю пропасти. В 1992 году объем производства рухнул на 80% по сравнению с 1991 годом. Но мы продолжали изготовление сложных изделий, чтобы не потерять кадры, хотя заказов практически не было. Мы производили сложные механизмы МПК, 12-ти дорожечные магнитофоны для записи данных диагностики летательных аппаратов. Параллельно занялись разработкой производства изделий на современной элементной базе. Наша продукция стала поступать в ВВС, продаваться за границу. Это помогло нам удержаться на плаву, потому что поставки для нашего Минобороны в определенный момент упали почти до нуля.

Но мы неустанно занимались разработкой и обновлением изделий, в т. ч. летательных аппаратов. Занялись поиском заказов. Одно время в Ахтубе, в испытательном институте, на испытаниях из семи было пять наших изделий в рамках импортозамещения. Мы освоили продукцию, которая раньше производилась на Украине и в других странах.

Нашему коллективу свойственны смелые поступки — особенно в плане освоения новых изделий. Это помогает развиваться и двигаться вперед.

— Сколько человек работает на предприятии? Каков оборот? Сколько налогов выплачивается в бюджет?

— По итогам 2017 года у нас работают свыше 2200 человек. В 2014 году наши объемы производства оценивались в 1,4 млрд рублей, а прошлый год мы закончили с показателями в 5 млрд. В 2014 году мы выплатили налогов на 290 млн рублей, в 2015 — 475 млн, в 2016 — 987 млн, в 2017 — 1 млрд 105 млн.

— Расскажите о линейке вашей продукции, как в гражданских отраслях, так и в обороной сфере.

— В 2017 году основной упор у нас был на балочные держатели — на экспорт и для внутреннего заказчика. Мы это делаем в рамках импортозамещения, выпускаем это изделие вместо двух украинских заводов.

В 2014 году получили документацию на восемь новых изделий, включая продукцию в рамках импортозамещения. За эти годы все изделия освоены, прошли квалификационные испытания и переданы заказчикам. Это новая для нас серьезная продукция. За это время коллектив вырос на 1000 человек — почти в два раза.

Чтобы не сорвать выполнение плана Гособоронзаказа, в 2016 году мы организовали филиал в Каспийске, где в течение полугода выпускали продукцию, часть из которой поставлялась на экспорт в Китай. Все эти годы коллектив работал героически. И это не преувеличение.

— Кто работает на КМЗ? Каков среднестатистический портрет работника завода?

— Больше тысячи человек у нас — молодежь в возрасте до 30 лет. В основном, люди обучены у нас на заводе. За 2016-2017 годы мы организовали 673 новых рабочих места.

Но ситуация в целом по стране сказывается и на нас — сегодня поступает меньше заказов по сравнению с прошлыми годами. И все же заказы есть. Передо мной на столе пакеты документов по двигателестроению, балочным держателям, социальной инфраструктуре, автомобильной технике. Здесь документация на 20 изделий, которые нам предстоит освоить. На сегодня мы занимаемся 78 новыми изделиями, малыми и большими, начиная от различных датчиков и кончая самолетами.

К разработке и освоению новых изделий подключен весь коллектив. Другого выхода нет. Согласно указу Президента РФ, взамен спецпродукции нам необходимо примерно на 2,5 млрд рублей выпустить продукции гражданского направления.

— По этому же указу к 2025 году доля гражданской продукции на предприятиях оборонной сферы должна быть не менее 30%, а к 2030 году — уже 50%. Вы готовы выйти на такие показатели?

— Дай бог, чтобы получилось то, что наметили — и самолеты, и двигатели. Мы занимаемся не чашками и ложками, а серьезными проблемами. Думаю, что с изготовлением новых изделий проблем меньше, чем с их реализацией. Вот мы получили сертификат летной годности на наш четырехместный самолет, завершили испытания. Сейчас предстоят сертификационные испытания. Думаю, мы проведем их в течение года или полутора лет. Параллельно работаем и над другими вопросами, но я не стал бы вдаваться в подробности раньше времени.

— Высока ли конкуренция, в том числе и со стороны иностранных производителей, в этом сегменте самолетостроения?

— Иностранные конкуренты не могут соревноваться с нами по цене, учитывая их уровень зарплат. Средняя зарплата на нашем предприятии составляет 30 тыс. рублей. Так что здесь у нас преимущество. Сейчас у нас идет процесс обучения изготовлению деталей из углепластика, стеклопластика. Вопрос оснащения имеет свою специфику. Мы связались с передовыми отечественными организациями в области самолетостроения. Не сомневаюсь, что с помощью друзей в авиации и авиастроении мы осилим производство новой для нас продукции.

В настоящий момент идет строительство нового корпуса площадью около 6 тыс. кв. метров под сборку этих самолетов. Так что развиваемся в плановом порядке.

— Есть мнение, что выжить, развиваться и получать госзаказы высокотехнологичным предприятия оборонки, таким как КЭМЗ, можно лишь в составе госкорпораций. Вы согласны с таким утверждением?

— На 100%. И 25% наших акций входит в госкорпорацию «Ростех». Но главным для получения заказов является все же гарантия качественной и своевременной работы. Да, сегодня мы — акционерное общество с долей акций в госкорпорации. Но если руководство КЭМЗ не будет шевелиться, если коллектив завода не будет поддерживать темпы производства, заказов не будет. Никто «за красивые глаза» не обеспечивает работой, тем более в оборонном комплексе.

Мы не входим ни в концерн «Сухой», ни в Объединенную авиастроительную корпорацию, но работаем с ними, как работаем с Объединенной двигательной корпорацией. Наших партнеров и заказчиков интересует не то, где размещены наши акции, а качество нашей работы.

Техническое перевооружение предприятия мы осуществили практически за счет своих средств. Там нет ни одной федеральной копейки! И, хотя были планы дать нам определенные деньги из бюджета, мы за ними не обращались. Нет, мы модернизируемся за счет средств, вырученных от поставок за границу. Мы самодостаточны, у нас есть прибыль для того, чтобы саморазвиваться.

Мы отличаемся от других и в дивидендной политике. Я тоже акционер предприятия, но не помню, когда получал дивиденды от КЭМЗ. Потому что все средства вкладываются в развитие производства. Хотя, казалось бы, можно получить деньги, положить деньги в карман, оставив без работы сотни и тысячи людей. Но так не будет. У нас ни один акционер дивиденды не получает, ни большой, ни маленький, в том числе и «Ростех». У нас самое современное оборудование, потому что все средства направляются на развитие и освоение новых изделий.

— С одной стороны, идет анонсированное ранее сокращение гособоронзаказа, а с другой, в Каспийск переводится Каспийская флотилия ВМФ РФ. Как в ближайшие годы здесь, в республике будет развиваться промышленность, ориентированная на ВПК?

— То, что флотилию переводят в Дагестан, является плюсом для многих отраслей, включая промышленность, обслуживающую сферу, развитие инфраструктуры.

Что получается? В коллективе, особенно у молодежи, выросла производительность труда, люди осваивают прогрессивные станки, вместо одного работают на трех-четырех станках. Поэтому мы принимаем любые заказы: детали для «АвтоВАЗа», участвуем в тендерах, изготовляем детали для вертолетных двигателей и т. д. Лишь бы люди были загружены и занимались производством.

Наше поле деятельности обширно. Нам есть, чем загрузить людей.