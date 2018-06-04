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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне продолжается строительство сухого дока судостроительного комплекса «Звезда». На «сухопутной» половине идёт третий этап углубления котлована строящегося дока, «морскую» половину дока можно увидеть тут: sdelanounas.ru.

Для сравнения фото с этого же ракурса, сделанное в сентябре прошлого года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • Гвардеец Гвардеец
    04.06.1816:16:33

    Судя по циклопическим размерам никак идёт подготовка под постройку авианосца?

    #1042121
    • A_SEVER A_SEVER
      04.06.1816:18:48

      идёт подготовка под постройку авианосца?
      Идёт подготовка к строительству собственного танкерного флота компании «Роснефть».    

      #1042122
      • Гвардеец Гвардеец
        04.06.1819:28:36

        Звезда и танкер   

        Танкер специального назначения      

        #1042185
  • A_SEVER A_SEVER
    04.06.1816:22:13

    Предположу, что сейчас максимальная глубина котлована порядка 10 метров.

    Интересно, что на этот счёт думает alex_uns?    

    #1042124
    • Нет аватара alex_uns
      04.06.1816:29:00

      Что я думаю — да здорово повезло с водой — она оказалась странно очень глубоко.

      Если скачать фото и увеличить ее, что я и сделал, видны не только шурфы у границы с водной частью котлована, но и вода по всей площади котлована.

      Что заметно — нет автомобилей! То есть практически по всей сухопутной площади котлована дошли до воды. Уровень воды — выше проектной отметки дна котлована. Но то что откопали даже на 10 метров без шпунта — здорово сэкономили на шпунтах.

      Можно сказать этап откопки котлована сухопутной части закончился, эти спуски — они нужны еще долго будут, они технологические, Дальше завоз техники для устройства шпунта и это дугой вид работ. Почему не роют дальше, не выравнивают — нет смысла — грунт не будет выдерживать технику. все равно для техники будут по месту подравнивать и делать временное спец основание.

      ----

      Посмотрел на первой фотографии на дальней торцевой стенке вроде как стоит шпунтовая установка, но нет шпунта и нет крана для поднятия шпунта. Мне почему-то кажется. что тогда — в сентябре, обошлись все-таки без шпунта. Хотя… что-то мне вспоминается, что была фотография с погружением шпунта у водной части…

      --

      На этапе устройства подошвы котлована уже не обойтись и шпунт будут погружать из котлована. Есть минусы — немного сложнее доставлять в котлован шпунт, но он будет погружаться на меньшую глубину.

      Затем свайное поле по всей подошве котлована, свайный ростверк, плита по ростверку. Короче работы еще много и это не полгода.

      Отредактировано: alex_uns~16:52 04.06.18
      #1042127
      • A_SEVER A_SEVER
        04.06.1816:44:14

        Спасибо! А зачем строят эту стену вдоль морской половины дока?

        •  © Фото из открытых источников

        #1042135
        • Нет аватара alex_uns
          04.06.1816:58:33

          Это не строят стенку, это ее просто выставили, чтоб шпунты не уводило. Ее всю погрузят, там сзади уже часть погружена.

          А вообще она нужна. Это для строительства будущей стенки как говорится гидротехнического сооружения, бетонной стены, находящейся в воде. Чтобы ее сделать и делается ограждение шпунтами с двух сторон. Просто эту будущую бетонную стену также будут ставить на сваи, армировать усиленно, бетонировать. Вот для этого и нужна эта шпунтовая стенка. Её могут оставить и насовсем — неснимаемый шпунт, а могут потом после окончания работ вынуть. Но скорее всего вынут — там кажется никто не обрабатывает эти шпунты от коррозии.

          Здесь шпунты еще для чего нужны. Когда заедет буровая установка для бурения под сваи, то вес установки будет порядка 100 тонн. Шпунты дадут ей возможность спокойно работать без осыпания стенок. Пробурят с дневной отметки, под защитой обсадной трубы, сваи будут буронабивные. и зальют бетон сразу на проектную отметку. А дальше — просто быстро откопают землю и сделают ростверк.

          Отредактировано: alex_uns~17:12 04.06.18
          #1042143
          • A_SEVER A_SEVER
            04.06.1817:09:55

            ее просто выставили, чтоб шпунты не уводило

            Ах вот оно что! А я думал что за хрень — в одном месте роют яму без шпунта, в другом месте ставят шпунт без ямы.    

            Теперь всё ясно — будет так, только в увеличенном масштабе:

            •  © Фото из открытых источников

            Отредактировано: A_SEVER~17:11 04.06.18
            #1042147
            • Нет аватара alex_uns
              04.06.1817:22:52

              Здесь-то шпунтово-земляная стенка — это защита котлована от хорошего напора воды от реки. А ведь и там тоже может быть такая же схема, кстати!!!))) Тогда извиняюсь, я захотел ускорения    — сразу сделать и защиту котлована и стенку дока))) и наружный периметр тогда — стена в грунте из буросекущихся свай, ну как вариант))

              Отредактировано: alex_uns~17:27 04.06.18
              #1042153
              • A_SEVER A_SEVER
                04.06.1817:34:56

                тоже может быть такая же схема
                Судя по тому, что «морская» часть шире «сухопутной», явно делают ограждение котлована:
                •  © Фото из открытых источников

                #1042155
                • Нет аватара alex_uns
                  04.06.1817:45:23

                  •  © Фото из открытых источников

                  Да однозначно — это ограждение

                  и потом его срывать не будут.

                  •  © Фото из открытых источников

                  В таком случае заморачиваться с устройством в этой перемычке свайного поля нет никакого смысла и дороже — стена в грунте из буронабивных — буросекущихся свай — это самый дорогой вариант. Стенку дока быстрее и лучше сделают из котлована)).

                  Отредактировано: alex_uns~18:10 04.06.18
                  #1042157
                • Нет аватара alex_uns
                  04.06.1817:55:28

                  Кстати, а это хорошая новость))) с устройством этого ограждения)))

                  Когда замкнут периметр на водной части шпунтами, воды в сухопутной части котлована поубавится, напор же подземных вод уменьшится.

                  Сдается мне, что этой осенью мы будем с удовольствием смотреть на работы по устройству плиты по всему доку)))

                  #1042159
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