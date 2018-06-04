Строительство сухого дока СК «Звезда»





© Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне продолжается строительство сухого дока судостроительного комплекса «Звезда». На «сухопутной» половине идёт третий этап углубления котлована строящегося дока, «морскую» половину дока можно увидеть тут: sdelanounas.ru .

Для сравнения фото с этого же ракурса, сделанное в сентябре прошлого года:



© Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru