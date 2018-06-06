6 июня открыт более чем 200-километровый участок новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях — от 334-го до 543-го километра. В результате больше половины протяженности 669-километровой дороги будет сдано в эксплуатацию.

Церемония открытия движения по новому этапу скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» началась в 10:00 на 545-м км автодороги на развязке с трассой М-10 «Россия» в Новгородской области.

Автодорога М-11 соответствует категории «автобан» с расчетной скоростью движения 150 км/ч. Общая протяженность дороги (от МКАД до Кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга) составляет 669 км, преодолеть которые можно за 5-5,5 часов вместо прежних 8-9 часов.

Отмечается, что ввод М-11 будет полезен с учетом большого объема грузопотока из портов Балтийского моря в центральные регионы России, а сама магистраль является частью сети международных европейских и азиатских автомобильных дорог и входит в состав 9-го Панъевропейского транспортного коридора (Хельсинки — Санкт-Петербург — Московская область — Юг России).

Этапы строительства скоростной трассы М-11

Головной участок (км 15 — км 58) — от МКАДа почти до Солнечногорска — был сдан в эксплуатацию 23 декабря 2014 года, но в течение первого года плата на нем не взималась. Режим платности ввели 23 ноября 2015 года. Дорога построена и эксплуатируется в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК).

Обход Вышнего Волочка в Тверской области (км 258 — км 334), открыт для движения 28 ноября 2014 года. Город Вышний Волочек долгое время был местом многокилометровых заторов, проехать его без замедления можно было разве что глубокой ночью. Режим платности на участке введен 21 сентября 2015 года. Участок построен в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения (ДИС), заказчик проекта — Государственная компания «Автодор», исполнитель — ОАО «Мостотрест».

Обход Торжка в Тверской области (км 208 — км 258) открыли для движения 15 декабря 2017 года, взимание платы началось сразу. Так появился длинный сквозной участок протяженностью более 120 км, на котором разрешено разгоняться до 130 км/час. Участок построен в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения между Государственной компанией «Автодор» и ОАО «Мостотрест».

Теперь сквозной участок «вырастет» до 335 км протяженности (от 208-го до 543-го км), суммарная длина действующих участков новой автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» составит почти 380 км.

Следующим на очереди к сдаче будет участок автодороги в Подмосковье, уже летом можно будет объехать города Солнечногорск и Клин, сэкономив от получаса до часа времени в пути.