Российский 3D принтер, печатающий углепластиком
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aR5EgPRfmBw
На этот раз побывали в гостях у создателей инновационного 3D-принтера, печатающего карбон, — компании Anisoprint. Тысячи непрерывных углеволокон, скреплённых «секретным ингредиентом», придают прочность конструкциям любой сложности. Статус резидента «Сколково» позволил стартапу получить финансирование и вырасти в успешную компанию. Также при поддержке Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям ведется разработка промышленной версии принтера.
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