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Российский 3D принтер, печатающий углепластиком

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aR5EgPRfmBw

На этот раз побывали в гостях у создателей инновационного 3D-принтера, печатающего карбон, — компании Anisoprint. Тысячи непрерывных углеволокон, скреплённых «секретным ингредиентом», придают прочность конструкциям любой сложности. Статус резидента «Сколково» позволил стартапу получить финансирование и вырасти в успешную компанию. Также при поддержке Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям ведется разработка промышленной версии принтера.

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3d принтер, сколково, инновации,
  • Нет аватара Zzepp
    07.06.1811:01:36

    Поправьте заголовок, пожалуйста.

    «Российский 3D принтер печатающий углеплатиком» -> «Российский 3D принтер, печатающий углеплаСтиком».

    #1042968
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    07.06.1814:03:29

    Очень круто. Современное устройство и очень востребованный, современный материал, сложный в изготовлении, самое оно поручить роботам!

    #1043013
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