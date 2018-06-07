Российский 3D принтер, печатающий углепластиком

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На этот раз побывали в гостях у создателей инновационного 3D-принтера, печатающего карбон, — компании Anisoprint. Тысячи непрерывных углеволокон, скреплённых «секретным ингредиентом», придают прочность конструкциям любой сложности. Статус резидента «Сколково» позволил стартапу получить финансирование и вырасти в успешную компанию. Также при поддержке Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям ведется разработка промышленной версии принтера.