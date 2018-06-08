«Акрон» приобрел 200 минераловозов ОВК

ПАО «Акрон» закупило 200 новых вагонов Тихвинского вагоностроительного завода (входит в Научно-производственную корпорацию «Объединенная Вагонная Компания») для перевозки минеральных удобрений, сообщила пресс-служба компании.

«Новые вагоны используются под погрузку карбамида и аммиачной селитры», — говорится в сообщении.

Как отметили в транспортном управлении ПАО «Акрон», увеличенные габариты кузова и нагрузка на ось вагона позволяют реализовать повышенную грузоподъемность до 76,7 тонн для широкой номенклатуры минеральных удобрений. Межремонтный пробег вагонов-хопперов Тихвинского вагоностроительного завода составляет 800 тыс. км, что в 5 раз превышает показатель типовых вагонов.

В Группу «Акрон» входит собственный железнодорожный оператор АО «Акрон-Транс». Компания обеспечивает потребности российских предприятий группы в железнодорожных перевозках сырья и готовой продукции в портовые терминалы и потребителям на территории России и СНГ. «Акрон-Транс» использует более 1,5 тыс. вагонов и цистерн, находящихся в собственности Группы, а также привлекает арендованный подвижной состав в количестве 2 тыс. вагонов.

В 2017 году Группа «Акрон» перевезла 8,3 млн тонн сырья и готовой продукции по железной дороге.

АО «Тихвинский вагоностроительный завод» — предприятие по выпуску грузовых вагонов нового поколения в СНГ. Официальный запуск производства состоялся в январе 2012 года.

В 2017 году Тихвинский вагоностроительный завод построил 17 тыс. грузовых вагонов.

АО «ТВСЗ» входит в состав Научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» — железнодорожного холдинга в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.