Аэропорт Домодедово получил разрешение Росавиации на открытие терминала Т2

Московский аэропорт Домодедово получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на ввод в эксплуатацию первой очереди T2 — нового сегмента пассажирского терминала аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Это официальное подтверждение от отраслевого регулятора, что новые терминальные мощности Домодедово готовы к обслуживанию пассажиров. В ближайшее время в новой галерее мы примем первый рейс», — сказал директор Московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

К ЧМ-2018 будет открыта новая галерея международных рейсов, которая расположена в сегменте Т2. Её площадь превышает 157 тыс. кв м. Проектная пропускная способность — более 5 млн пассажиров в год.

С 2013 года аэропорт вложил 42,8 млрд рублей собственных средств для развития аэровокзального комплекса. Реализация проекта Т2 сделает Домодедово одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции UNDER ONE ROOF (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта. В рамках такой же концепции работает, например, один из крупнейших европейских транспортных узлов — амстердамский аэропорт Схипхол.

Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введён в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлётно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счёт средств федерального бюджета. Общая площадь единого пассажирского терминала Домодедово увеличится до 500 тыс. кв м.