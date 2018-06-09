«Аэрофлот» получил сорок третий Sukhoi Superjet 100

«Аэрофлот» получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении компании. Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого «Аэрофлотом» с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией.

Новый самолет SSJ100 c бортовым номером RA-89111 получил имя «Иван Кожедуб» в честь легендарного советского лётчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолет начнёт выполнять рейсы в рамках маршрутной сети «Аэрофлота» уже в ближайшие недели. Авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 в салоне эконом.

«Аэрофлот» понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

«Аэрофлот» располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году «Аэрофлот» перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.