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Авиация

«Аэрофлот» получил сорок третий Sukhoi Superjet 100

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«Аэрофлот» получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении компании. Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого «Аэрофлотом» с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией.

Новый самолет SSJ100 c бортовым номером RA-89111 получил имя «Иван Кожедуб» в честь легендарного советского лётчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолет начнёт выполнять рейсы в рамках маршрутной сети «Аэрофлота» уже в ближайшие недели. Авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 в салоне эконом.

«Аэрофлот» понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

«Аэрофлот» располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году «Аэрофлот» перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

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https://www.finam.ru/analysis/newsitem/aeroflot-poluchil-sorok-tretiiy-sukhoi-superjet-100-20180609-100912/

Авиация, Аэрофлот, Суперджет, Superjet, SSJ-100
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