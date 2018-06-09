В Воронеже официально открыли обновлённую Советскую площадь

Пройтись по яблоневому саду и кленовой аллее, а затем полюбоваться фонтаном. Все это можно сделать на Советской площади в центре города. С сегодняшнего дня она официально открыта после реконструкции. Авторы проекта говорят — они сохранили прежнюю геометрию, но наполнили территорию новым содержанием. Сухой фонтан в центре площади — он же пешеходная зона. В мощении оборудованы сотни форсунок, которые неожиданно выбрасывают из-под ног струи воды, создавая арки и спирали. Находится внутри безопасно, а в безветренную погоду из такого фонтана можно выйти сухим. Для мощения этой зоны выбрали специальное прочное покрытие. Для того, чтобы зимой заливать каток. Вокруг фонтана в плитку вмонтированы светильники, которые в темное время суток добавят площади красок.

— Главная задача проекта — вернуть качество среды, достойное одной из главных площадей Воронежа. Советская площадь, став комфортнее и безопаснее, привлечет новых пользователей, которые оживят атмосферу центральной части города, что, в свою очередь, позитивно повлияв на все окружающее городское пространство, послужит стимулом для дальнейшего развития города.

видео тут www.youtube.com/watch?v=_6PmEhXP2do