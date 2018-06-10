Ход строительства объектов к Зимней Всемирной Универсиаде 2019 в Красноярске

Кластер «Радуга» — это современный многофункциональный комплекс объектов, предназначенных для проведения соревнований местного, регионального, российского и международного уровня по лыжным гонкам, лыжероллерам и спортивному ориентированию

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«Кристалл Арена»





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Реконструкция стадиона «Енисей» идёт полным ходом





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Готовность спортивно-тренерского блока в Фанпарке «Бобровый лог» составляет более 90%





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