Добавить статью
Фотофакты

Ход строительства объектов к Зимней Всемирной Универсиаде 2019 в Красноярске

Кластер «Радуга» — это современный многофункциональный комплекс объектов, предназначенных для проведения соревнований местного, регионального, российского и международного уровня по лыжным гонкам, лыжероллерам и спортивному ориентированию

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2fHiJd_Bk1g

«Кристалл Арена»

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

Реконструкция стадиона «Енисей» идёт полным ходом

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

Готовность спортивно-тренерского блока в Фанпарке «Бобровый лог» составляет более 90%

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

Пост сделан с содействием блогера Human RS !

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://vk.com/krsk2019

строительство
  • Human RS Human RS
    10.06.1813:07:53

    Тут стоит добавить, что в обзоре по техническим причинам ряда объектов нет, и нет уже готовых объектов (о сдаче которых наш сайт уже писал), например Платинум Арены, медицинского центра Деревни Зимней универсиады-2019 и т. д.

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Human RS~13:45 10.06.18
    #1043821
  • Нет аватара altman66
    10.06.1813:30:29

    класс!

    #1043825
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,