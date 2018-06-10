Ход строительства объектов к Зимней Всемирной Универсиаде 2019 в Красноярске
Кластер «Радуга» — это современный многофункциональный комплекс объектов, предназначенных для проведения соревнований местного, регионального, российского и международного уровня по лыжным гонкам, лыжероллерам и спортивному ориентированию
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2fHiJd_Bk1g
«Кристалл Арена»
Реконструкция стадиона «Енисей» идёт полным ходом
Готовность спортивно-тренерского блока в Фанпарке «Бобровый лог» составляет более 90%
Пост сделан с содействием блогера Human RS !
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- termometrix
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