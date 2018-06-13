Добавить статью
Новые заводы и цеха

В ОЭЗ «Титановая долина» запущено первое производство

Первый резидент начал работу в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Компания «Зибус» запустила производство титановых имплантов и инструментов для нейрохирургии, которые сегодня закупаются за рубежом.

Поставка первых партий продукции состоится в третьем-четвёртом кварталах 2018 года. К 2020 году резидент планирует занять одну пятую российского рынка.

ООО «Зибус» получило статус резидента ОЭЗ в конце 2016 года. Объем инвестиций — 120,6 млн. рублей. Срок окупаемости — 5 лет. На новом производстве в Верхней Салде будет трудиться 20 человек.

Пока предприятие будет выпускать три вида изделий: трефинационные буры для создания отверстий в костях черепа без травмирования мозга; остеотомные фрезы для сверления и резания костей; титановые клипсы для восстановления целостности черепа после операции.

«Мы имеем большие планы по кооперации с предприятиями внутри „Титановой долины“. Например, с нашей стороны есть большая заинтересованность в использовании режущего инструмента для металлообработки, который будет производить другой резидент — „Инструментальное производство Миникат“. Есть планы по задействованию их мощностей в выпуске медицинских изделий», — отметил исполнительный директор «Зибуса» Евгений Дорнбуш.

В 2018 году в «Титановой долине» запустятся еще два завода. В сентябре начнет работу Ural Boeing Manufacturing — совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing. Объем инвестиций — 5,5 млрд. рублей. В конце года откроется завод режущего инструмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов «Инструментальное производство Миникат» (Соинвестор проекта — южнокорейская корпорация YG-1, один из крупнейших производителей режущего инструмента в мире).

ОЭЗ «Титановая долина» — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. При этом в «Титановой долине» самые привлекательные условия налогообложения среди всех особых экономических зон в стране. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. В настоящее время у ОЭЗ «Титановая долина» 12 резидентов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.midural.ru/news/list/document132091/

Свердловская область, малый и средний бизнес, новое производство, импортозамещение
  • megajob megajob
    13.06.1819:49:02

    Вот куда надо направлять СВОЙ титан, а не продавать за бугор стратегическое сырье! А то потом мерикасы очередные «санкции» наложат на поставки руды и будем «лапу сосать». Сотню раз уже писал — Титан не колбаса от лежание на хранении не портится. Пусть его государство скупает как покупает золото у добывающих компаний. На фоне тех чудовищных денег что выкидываются на «зенит-арены» или футболистов (которые пешком ходят) можно легко лет 10-20 весь вырабатываемый Титан «в Резерв» трамбовать, а потом вот таким фирмам производящим Конечную продукцию продавать.   

    А то потом вдруг для какого оружия много титана понадобится (подлодка там или самолет), а — его нету ,"весь мерикасам продан".    

    #1044452
  • Нет аватара Clausson
    13.06.1821:29:52

    Вот куда надо направлять СВОЙ титан

    Так кто бы занялся этим делом? Вы не хотите?

    О «Титановой долине» уже больше 10 лет говорят. И вот только сейчас первое производство… (ну хотя первое все же сама АВИСМА). Не идут инвесторы почему-то в свердловскую область — надо что-то в их «консерватории» подправлять.

    не продавать за бугор стратегическое сырье!

    Вот большая часть жителей США с вами совершенно согласна — ввиду российской активности американская титановая промышленность просто тихонько умерла…

    Не об этом надо думать, а приобретать по миру титановые месторождения! Тогда не придется заботиться что титана вдруг не окажется.

    Пусть его государство скупает

    А кто сказал что не скупает? Госрезерв никто не отменял.

    Отредактировано: Clausson~21:31 13.06.18
    #1044481
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,