В ОЭЗ «Титановая долина» запущено первое производство

Первый резидент начал работу в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Компания «Зибус» запустила производство титановых имплантов и инструментов для нейрохирургии, которые сегодня закупаются за рубежом.

Поставка первых партий продукции состоится в третьем-четвёртом кварталах 2018 года. К 2020 году резидент планирует занять одну пятую российского рынка.

ООО «Зибус» получило статус резидента ОЭЗ в конце 2016 года. Объем инвестиций — 120,6 млн. рублей. Срок окупаемости — 5 лет. На новом производстве в Верхней Салде будет трудиться 20 человек.

Пока предприятие будет выпускать три вида изделий: трефинационные буры для создания отверстий в костях черепа без травмирования мозга; остеотомные фрезы для сверления и резания костей; титановые клипсы для восстановления целостности черепа после операции.

«Мы имеем большие планы по кооперации с предприятиями внутри „Титановой долины“. Например, с нашей стороны есть большая заинтересованность в использовании режущего инструмента для металлообработки, который будет производить другой резидент — „Инструментальное производство Миникат“. Есть планы по задействованию их мощностей в выпуске медицинских изделий», — отметил исполнительный директор «Зибуса» Евгений Дорнбуш.

В 2018 году в «Титановой долине» запустятся еще два завода. В сентябре начнет работу Ural Boeing Manufacturing — совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing. Объем инвестиций — 5,5 млрд. рублей. В конце года откроется завод режущего инструмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов «Инструментальное производство Миникат» (Соинвестор проекта — южнокорейская корпорация YG-1, один из крупнейших производителей режущего инструмента в мире).

ОЭЗ «Титановая долина» — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. При этом в «Титановой долине» самые привлекательные условия налогообложения среди всех особых экономических зон в стране. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. В настоящее время у ОЭЗ «Титановая долина» 12 резидентов.