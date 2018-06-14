Ростех поставил 4 газотурбинных энергетических агрегата в Крым

Госкорпорация Ростех завершает монтаж газотурбинных энергетических агрегатов на Сакской ТЭЦ. На электростанции ведутся пусконаладочные работы. Суммарная мощность установок составит 90 МВт. Новое оборудование повысит надежность энергоснабжения жилой и промышленной инфраструктуры Крыма.

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, поставила для использования в составе ПГУ Сакской ТЭЦ (Сакские тепловые сети) в Республике Крым 4 газотурбинных энергетических агрегата ГТА-25. Это позволит уже в ближайшее время обеспечить генерацию 90 МВт дополнительной мощности.

Ввод второй очереди планируется к концу 2018 г. Вторая очередь увеличит мощность станции до 120 МВт в парогазовом цикле при применении 4х паровых котлов-утилизаторов и 2х паротурбинных установок.

В пресс-службе Ростеха отметили, что это не только реализация политики импортозамещения, но и обеспечение энергетической безопасности полуострова. Ввод в эксплуатацию Сакской ТЭЦ позволит снизить остроту проблемы дефицита электроэнергии в зимний период. Запуск этой и ряда других электростанций позволит избавить полуостров от веерных отключений электроэнергии, которые практиковались в прошлые годы.

В основе поставленных на Сакскую ТЭЦ агрегатов ГТА-25 — высокоэффективные промышленные двигатели ПС-90ГП-25, разработанные на базе семейства авиационных двигателей ПС-90А (предназначены для самолетов типа Ил-76, Ил-96, Ту-204/214). Для Ростеха это уникальный опыт по оснащению/строительству электростанций такой мощности в парогазовом цикле. В отличие от других строящихся на территории Крыма станций, Сакская ТЭЦ будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию, себестоимость которой, благодаря когенерационному циклу и экономичности оборудования, будет ниже текущей.

Напомним, 9 февраля 2018 г Ростех объявил, что поставит газотурбинные агрегаты производства ОДК — Газовые турбины для Сакской ТЭЦ в Крыму.