В Новгородской области открыли первую в России линию производства исландского скира

Линию по производству исландского кисломолочного продукта скира открыли в среду на новгородском предприятии «Лактис». Продукт будет поставляться российским потребителям впервые, в год «Лактис» планирует выпускать 5 тыс. тонн, сообщил генеральный директор предприятия Равиль Даутов.

«Это первая линия производства скира в России, мы планируем выпускать около 5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили порядка €2 млн. Продукт будет распространяться по всей России, плюс Казахстан и Белоруссия», — рассказал Равиль Даутов. По словам Даутова, для выпуска скира предприятие открыло новый цех и приобрело производственную линию мощностью 5 тонн в час, вскоре появится линия фасовки. Для изготовления скира будет использоваться российское молоко и исландская закваска.

Скир — национальный исландский кисломолочный продукт, который начали производить более тысячи лет назад. По словам менеджера по производству исландской компании MS Эйдуна Херманнссона, в отличие от йогурта для производства скира используется другая закваска, которая и определяет результат. «Скир — более плотный продукт. Для того, чтобы произвести килограмм йогурта, нужен один литр молока. А чтобы сделать один килограмм скира, нужно три литра молока и более сложное оборудование», — рассказал он журналистам, отметив, что производство, аналогичное новгородскому, открыто только в Дании, Норвегии, США, и в Исландии.

Специалисты добавили, что по своим свойствам скир богат протеином, но содержит мало калорий и до 1,5% жирности. «Консистенция скира плотная, но при этом он не зернистый, а гладкий, как сметана, обладает сливочным вкусом. В Великом Новгороде мы начали выпускать скир с ванилью, печеным яблоком, клубникой, черникой, малиной, и белый натуральный продукт», — рассказала технолог компании «Лактис» Юлия Семенова.