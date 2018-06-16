Инновации от РУСАЛа: аддитивные технологии, 3D-печать



Для печати го- товых изделий с применением создаваемых в Компании порошков РУСАЛ использует промышленный 3D-принтер EOS M290

© Фото из открытых источников Доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме производства РУСАЛа постоянно растет. Одновременно увеличивается и ассортимент инновационных продуктов, которые Компания выводит на рынок. Работа над их созданием ведется в сотрудничестве с ведущими российскими исследовательскими институтами и научными центрами. О наиболее перспективных инновациях рассказал директор департамента развития литейных технологий и новых продуктов Александр КРОХИН.

Один из наиболее активно развивающихся сегментов промышленности сегодня — аддитивные технологии. Что РУСАЛ как один из основных поставщиков сырья для 3D-печати готов предложить своим потребителям?

— Сегодня в 3D-печати широко применяется только один вид порошка — на основе сплава алюминия с кремнием и магнием. РУСАЛ освоил его производство. Однако детали, синтезированные с использованием такого порошка, по свойствам соответствуют изделиям из литых силуминов и имеют достаточно скромные механические характеристики. Поэтому мы получаем много заявок от клиентов из сферы транспортного машиностроения и авиакосмической отрасли о создании новых порошков. Они нужны для производства изделий, которые по механическим и коррозионным характеристикам будут превосходить продукты, получаемые методом литья.

— Уже есть результаты?

— Да. Разработана линейка из пяти новых сплавов для аддитивных технологий. Например, высокопрочный сплав, в котором содержится в два раза меньше скандия, чем в очень востребованном, но дорогом импортном сплаве Scalmalloy. Наш продукт обладает аналогичными характеристиками, при этом он в разы дешевле. Есть порошковые сплавы с заданными характеристиками для автомобильной промышленности, авиакосмической отрасли. Очень важно, что мы не только создаем порошковый сплав, но и разрабатываем режимы его селективного лазерного сплавления. Зачастую первый образец изделия, который нужен потребителю, мы производим у себя, после чего предоставляем заказчику уже готовую технологию.

— Где проводятся данные исследования, на каком оборудовании?

— В Институте легких металлов и технологий (ИЛМиТ) у нас сформирована мощная группа металловедов, технологов и инженеров, которые работают в тесном взаимодействии со специалистами подразделений сбыта и порошкового бизнеса РУСАЛа. Там же установлен приобретенный Компанией 3D-принтер EOS M290. Это универсальная промышленная установка, способная работать со всеми типами порошков. Процесс получения готового продукта состоит из множества этапов — созданияи приготовления химической композиции сплава, разработки режимов его распыления и классификации для получения сферического порошка необходимого гранулометрического состава, создания цифровой модели для оптимизации технологии, подбора режимов получения заготовок методом селективного лазерного сплавления.

— Какие легирующие материалы,помимо скандия, используются для создания сплавов для аддитивныхтехнологий?

— Мы применяем различные добавки: магний, церий, медь, сочетания переходных металлов. Все сплавы, созданные РУСАЛом, защищены российскими и международными патентами. С большой группой потребителей подписаны соглашения о сотрудничестве в продвижении этих продуктов.

— Как продвигаются исследования посозданию еще одного материала для3D-печати — проволоки?

— Мы сотрудничаем как с иностранными,так и российскими заказчиками, заинтересованными в печати готовых изделий. Сложность проекта в том, что для аддитивных технологий требуется проволока достаточно малого диаметра — от 0,8 до1,2 мм. Ее будет изготавливать российский партнер РУСАЛа из катанки, произведенной на ИркАЗе.

20% составляет ежегодный прирост мирового рынка порошков для аддитивных технологий

Более 50 тонн порошков для аддитивных технологий потребуется зарубежным партнерам РУСАЛа в 2018 году.

Текст: Данил КЛЯХИН

Фото: Виктория ВЕРШИНИНА

Вестник РУСАЛа № 20 (692), 11-17 ИЮНЯ 2018