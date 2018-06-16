Инновации от РУСАЛа: сплавы для транспорта, мостостроения и ядерной отрасли





© Фото из открытых источников Доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме производства РУСАЛа постоянно растет. Одновременно увеличивается и ассортимент инновационных продуктов, которые Компания выводит на рынок. Работа над их созданием ведется в сотрудничестве с ведущими российскими исследовательскими институтами и научными центрами. О наиболее перспективных инновациях рассказал директор департамента развития литейных технологий и новых продуктов Александр КРОХИН.

— Над какими новыми сплавами работают специалисты РУСАЛа?

— Одна из самых перспективных разработок — сплав с содержанием 0,1% скандия, запатентованный под маркой RUSAL0.1Sc. Он уже успешно прошел испытания в промышленных условиях. Сплав предназначен для использования в самых разных отраслях — транспортном машиностроении, аэрокосмической отрасли, производстве спортивного инвентаря и т. д. Листы из него найдут применение в авиастроении, плиты — в судостроении. Он сохранил все потребительские характеристики классического сплава с содержанием скандия 0,25%, но при этом фактически в 2,5 раза дешевле. Сейчас изготовленные из него изделия проходят ресурсные испытания у заказчиков РУСАЛа. По их результатам наш сплавбудет внесен в различные регистры, что откроет возможность его применения в конечной продукции.

За счет еще одного нового вида продукции — деформируемых сплавов — мы планируем увеличить потребление алюминия в России. В частности, разрабатывается сплав для изготовления железнодорожных цистерн для транспортировки крепкой азотной кислоты. Сейчас для этих целей используется либо нержавеющая сталь, либо алюминиевый сплав АД0, созданный еще в 50-е годы прошлого века. Он имеет хорошую коррозионную стойкость, но цистерна из него весит столько же, сколько и стальная, а стоит дороже. Поэтому заказчик — Объединенная вагоностроительная корпорация — поставил задачу уменьшить вес цистерны. Мы с этим справились: цистерна из нового более прочного сплава имеет более тонкие стенки и может перевозить увеличенный на 4 тонны объем кислоты.

По заказу коллег из ядерной отрасли разрабатываем композиционный материал на основе алюминия с бором для изготовления транспортно-упаковочного контейнера (ТУК). Они предназначены для перевозки отработанного ядерного топлива. В настоящее время их делают из чугуна и борсодержащей стали. Замена этих материалов на алюминиевый композит позволит облегчить вес емкости и повысить ее радиационную безопасность.

— Один из приоритетов РУСАЛа на внутреннем рынке — развитие алюминиевого мостостроения. В этом сегменте есть какие-то инновационные решения?

— Сейчас в мостах используются классические сплавы 6ХХХ серии, среднепрочные по классификации. Поэтому от Дирекции по сбыту мы получили заказ на разработку свариваемого коррозионно-стойкого сплава 7ХХХ серии для мостовых сооружений. В настоящее время завершили разработку его химического состава и с одним из российских экструзионных заводов создаем технологию прессования соответствующих профилей. По результатам проекта новый материал должен быть внесен в свод «Правил

по проектированию и изготовлению алюминиевых мостовых конструкций».

На рынке есть спрос на инновационные продукты. Но проблемой являются чрезмерные административные ограничения на внедрение новых материалов. Например, чтобы получить разрешение на использование скандийсодержащих сплавов в судостроении, необходимо потратить порядка 100 млн рублей и три года. За рубежом на это уходит около трех месяцев. Но постепенно мы преодолеваем барьеры.

Текст: Данил КЛЯХИН

Фото: Виктория ВЕРШИНИНА

Вестник РУСАЛа № 20 (692), 11-17 ИЮНЯ 2018