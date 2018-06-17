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Космонавтика

Спутник «Глонасс-М» вышел на околоземную орбиту

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Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» отделился от ракеты «Союз-2.1б» и вышел на низкую околоземную орбиту, сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Космическая головная часть ракеты среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время — 00.56 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выведение космического аппарата «Глонасс-М» на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

Ракета стартовала 17 июня в 00.46 мск с космодрома Плесецк. Вскоре после этого наземные средства контроля ВКС взяли ее на сопровождение.

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https://ria.ru/science/20180617/1522863730.html

Космос, Глонасс, Глонасс-М, Союз-2.1б, Плесецк, Космодром Плесецк
  • oleg repin oleg repin
    17.06.1809:36:56

    Слава богу, без внештатной! Первый запуск при Рагозине?

    #1045278
  • Нет аватара Захарка
    17.06.1810:28:56

    Кстати, что там со статистикой космических запусков за этот год? На Педивикии какое-то подозрительно маленькое число стоит.

    #1045282
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