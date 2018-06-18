Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

в Комсомольске-на-Aмуре совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Борт с заводским номером 95164 и временной регистрацией 97014 предназначен для компании Interjet. Это уже 161-й взлетевший самолёт этого типа, деcятый в этом году.