Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет
в Комсомольске-на-Aмуре совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Борт с заводским номером 95164 и временной регистрацией 97014 предназначен для компании Interjet. Это уже 161-й взлетевший самолёт этого типа, деcятый в этом году.
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