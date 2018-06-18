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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

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в Комсомольске-на-Aмуре совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Борт с заводским номером 95164 и временной регистрацией 97014 предназначен для компании Interjet. Это уже 161-й взлетевший самолёт этого типа, деcятый в этом году.

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Сухой Суперджет 100
  • Нет аватара DFII
    18.06.1807:15:27

       

    #1045479
  • Vikont Vikont
    18.06.1807:25:10

       

    #1045480
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    18.06.1808:45:11

       

    #1045486
    • Нет аватара luboy
      18.06.1808:55:09

      Сколько самолётов сухой суперджет 100 передано в этом году уже компаниям?

      Отредактировано: luboy~09:19 18.06.18
      #1045487
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    18.06.1809:25:25

    на «Эксперте» прочел интересную статью…

    сейчас делают 75 местную версию с минимумом иностранных деталей и с черным крылом.

    а потом на основании этого нового самолета будут делать 95 местную версию. суперджет 2.0

    т.е. не прошло и 10 лет как в ГСС поняли что амеры нам не совсем правильную версию самолета пропихнули.

    http:// expert. ru /expert/2018/23/myi-perehodim-na-novyie-materialyi-i-druguyu-aerodinamiku/

    #1045492
  • Нет аватара mikr
    18.06.1809:41:33

    Россия — страна огромных расстояний, и без собственного авиастроения она не сможет быть совершенно независимой. А собственное авиастроение, это прежде всего — собственный двигатель. Вернее, целая линейка двигателей мощностью от 7 до 35 тонн, современных, надежных, экономичных, недорогих. А главное, не через 20-30 лет, а в ближайшие годы.

    Россия в принципе способна их создавать, и более того, еще не так давно их строила силами всего СССР. К несчастью, основные достижения в этой области уплыли вместе с Украиной. Поэтому данный вопрос требует немедленного решения как минимум одним из способов. Либо установлением контроля над украинскими предприятиями, либо локализацией производства на территории нынешней России. А лучше всего было бы использовать оба способа одновременно. В таких делах запас лишним не бывает.

    Отредактировано: mikr~09:46 18.06.18
    #1045496
  • Нет аватара vlTepes
    18.06.1810:01:01

    Здорово!

    Только где пруф?

    Скриншот с FR или пресс-релиз.

    #1045497
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