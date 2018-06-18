«Лазерные системы»: Универсальная станция специальной обработки для войск РХБЗ

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Компания «Лазерные системы» специально для войск радиохимической и биологической защиты разработала Универсальную станцию специальной обработки — мобильный комплекс, включающий себя несколько быстровозводимых сооружений, который позволяет оперативно проводить дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию в полевых условиях. Станция может применяться не только для решения военных задач, но и для гражданских целей, например, при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день Универсальная станция специальной обработки принята на снабжение Министерством обороны Российской Федерации и поставляется серийно.