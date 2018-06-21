Электровоз 2ЭС7 на испытаниях вытянул рекордный вес на подъем с уклоном 16,9‰

Магистральный электровоз 2ЭС7, выпущенный на заводе «Уральские локомотивы», подтвердил свои тяговые характеристики на участке Сызрань (Куйбышевская железная дорога) — Сенная (Приволжская железная дорога). Машина с поездом массой 6646 тонн успешно преодолела максимальную величину подъема на перегоне Кашпир — Рябина, достигающую 16,9‰. На лимитирующий подъем 2ЭС7 вышел со скоростью 41 км/ч, сообщил центр общественных связей Группы «Синара».

Всего за время испытаний уральский электровоз переменного тока выполнил три поездки с общим весом поездов 11269 тонн.

«Весовые нормы поездов, определенные для двухсекционного электровоза 2ЭС7, в среднем на 300-400 тонн выше весовых норм, установленных для локомотивов ВЛ80 в трехсекционном исполнении на этом участке, — пояснил начальник вагона-лаборатории Приволжской дороги Валерий Леонов. — Особенностью электровоза 2ЭС7 с асинхронным тяговым приводом является устойчивая реализация силы тяги 660-690 кН в диапазоне скоростей движения поезда 60-80 км/час по руководящему подъему. Данное преимущество позволяет эффективно использовать локомотивы этой серии на полигонах с критическими весовыми нормами в самых сложных условиях эксплуатации».

Ранее электровоз 2ЭС7 успешно прошел эксплуатационные испытания на участках Южно-Уральской, Горьковской железных дорог и в экстремальных условиях Восточно-Сибирской железной дороги.