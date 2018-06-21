Новую развязку, мост, дороги ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Рабочее движение открыли по двухуровневой транспортной развязке на пересечении федеральной трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна (Дмитровское шоссе) и Рогачевского шоссе.

«За счет разделения транспортных потоков, следующих в направлении Дмитрова и Лобни, сооружение увеличит пропускную способность самого загруженного участка Дмитровского шоссе», — говорится в сообщении ФКУ «Центравтомагистраль».

В целях безопасности на самой развязке и подходах к ней дорожники устроили наружное электроосвещение, а также установили металлическое барьерное ограждение.

Новый двухполосный путепровод длиной 108 метров входит в состав проекта реконструкции пяти километров трассы А-104 на границе Москвы и Подмосковья, которые разделяет Клязьменская переправа.

Первый участок (с 23-го по 25-й км) расположен в городском округе Долгопрудный. Второй (с 26-го по 29-й км) проходит по территории городского округа Мытищи в границах деревень Капустино, Красная Горка и поселка Птицефабрики.

Оба отрезка расширят с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону), а также построят переходно-скоростные полосы и дублеры для проезда общественного транспорта. Для удобства и безопасности пешеходов возведут пять надземных переходов.

Ремонт моста над трассой М‑9 «Балтия» завершили в Истре

Строители завершили ремонт путепровода над федеральной трассой М-9 «Балтия» в городском округе Истра, заказчиком работ выступило предприятие ГБУ МО «Мосавтодор», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты подрядной организации завершили ремонт путепровода на 2,5 километра региональной автодороги „Волоколамское шоссе-Онуфриево-Орешки-Колюбакино“, что находится над автомагистралью М-9 „Балтия“ в городском округе Истра», — говорится в сообщении.

В ходе работ на путепроводе провели ремонт пролетных строений и опор, устройство современной гидроизоляции, также дорожники заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. Для обеспечения безопасного и комфортного движения по краям проезжей части возвели металлическое барьерное ограждение. Кроме того, установлены новые лестничные сходы и заменены водоотводные лотки.

Ремонтные работы начались в сентябре 2017 года и завершились в июне этого года.

Путепровод является значимым объектом для жителей городского округа Истра. Он расположен на автодороге «Волоколамское шоссе-Онуфриево-Орешки-Колюбакино», которая связывает федеральную трассу М-9 «Балтия» с региональной дорогой Волоколамское шоссе. В сутки по данному участку проезжает свыше 15 тысяч автомобилей.

Заказчиком работ выступило подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГБУ МО «Мосавтодор».

В Жуковском завершили капитальный ремонт участка Туполевского шоссе

В Жуковском завершили капитальный ремонт Туполевского шоссе протяженностью 1,5 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы начались в августе 2017 года и завершились в июне текущего года. До проведения работ на участке были выявлены множественные дефекты покрытия.

«В рамках капремонта выполнено переустройство инженерных сетей, усиление существующего нижнего слоя и устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для комфортного передвижения пешеходов вдоль участка автодороги построены тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, искусственные неровности, перильное ограждение, наружное освещение, а также заменили светофор на пересечении Туполевского шоссе с улицей Горького», — сказано в сообщении.

Работы проведены на пересечении Туполевского шоссе с одной из самых загруженных улиц Жуковского — улицей Туполева.

В 2018 году начнется реконструкция на участке улицы Туполева — от пресечения улицы Амет-Хан Султана до пересечения с улицей Гагарина. Дорога будет доведена до параметров магистральной улицы общегородского значения с шестью полосами движения.

Протяженность дорог составит 3,2 километра. В рамках проекта построят автодорожный тоннель под площадью имени Громова. Строительные работы на участке начнутся после заключения госконтракта в 2018 году, а завершатся — в 2021 году.

Еще на одном участке улицы Туполева — с 2,9 по 5,1 километр — в этом году заменят асфальтобетонное покрытие. Всего по программе ремонта в текущем сезоне в Жуковском отремонтируют 14 участков автодорог протяженностью свыше 11,5 километров, в том числе работы проведут на девяти муниципальных дорогах протяженностью около 6 километров и на пяти участках региональной сети протяженностью 6 километров.

Работы проведут на улицах Мясищева и Садовой, а также на Новорождественном проезде.

Движение по второму выезду из жилого комплекса «Путилково» открыли в четверг в подмосковном Красногорске

Это вторая дорога, которая соединяет ЖК «Путилково» с Путилковским шоссе. Жители давно просили ее сделать, ведь с одним выездом из такого микрорайона выбираться сложно, особенно в утренние и вечерние часы-пик.

По прогнозам специалистов, новый выезд значительно облегчит движение в жилом комплексе в часы пик. Организация выезда была проведена муниципальными властями, в том числе архитектурным и строительным блоком. ГК «Пик» осуществил долгожданный проект.

«Нам нередко поступают различные просьбы и предложения от жителей, включая по благоустройству, размещению парковок и, конечно же, дорог. Группа компаний „ПИК“ реагирует и реализует просьбы граждан и администрации округа. И вот мы открываем долгожданный второй выезд», — отметил директор по строительству группы компаний «ПИК» Александр Шишкин.

За прошлый и текущий год проведены несколько встреч с жителями ТУ Отрадненское, включая мартовский муниципальный форум «Управдом». Уже сейчас дорога полностью оборудована ограждениями и нанесена разметка.

В настоящий момент полным ходом ведется проектирование расширения Путилковского шоссе. Работы начнутся уже в следующем году. Совсем скоро транспортный коллапс Отрадненского будет ликвидирован.

https://riamo.ru/article/295484/otkrylsya-vtoroj-vyezd-iz-zhk-putilkovo-v-krasnogorske.xl

https://riamo.ru/article/295458/v-zhukovskom-zavershili-kapitalnyj-remont-uchastka-tupolevskogo-shosse.xl

http://istravest.ru/articles/12340/