Комплекс фасовки цементной продукции запущен в Красноярском крае

«Ачинский цемент» (входит в холдинг «БазэлЦемент») ввел в эксплуатацию комплекс упаковки и погрузки продукции мощностью 650 тыс. т в год. Проект позволит предприятию увеличить мощности по выпуску тарированного цемента в пять раз. Предприятие сможет не только увеличить поставки в регионы Сибирского и Уральского федеральных округов (в том числе Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), но и выйти на цементный рынок Якутии (Дальневосточный федеральный округ).

Инвестиции в проект составили 183 млн руб.

Ранее у предприятия были относительно небольшие мощности по фасовке продукции и более 85% цемента отгружалось навалом. Ввод нового оборудования позволи уже в этом году довести отгрузки тарированной продукции до 30% от общего объема.

Доля ООО «Ачинский цемент», по данным самой компании, на рынке Сибирского федерального округа составляет свыше 13%. Производственная мощность — 1,4 млн т цемента в год. Выручка в 2016 году — 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 258,4 млн руб.