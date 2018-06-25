На Камчатке запустили в работу золотоизвлекательную фабрику

«Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных: с точки зрения логистики, с точки зрения климатических условий, с точки зрения особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые в течение всех этих лет верили в то, что здесь ГОК будет. Я благодарен строителям, которые построили и еще будут строить здесь и первую и вторую очередь этого ГОКа и, конечно, благодарен тем, кто будет заниматься эксплуатацией», — сказал губернатор Камчатки, который принял участие в открытии Озерновского горно-металлургического комбината.

По информации пресс-службы краевого правительства, после того, как по традиции была перерезана красная лента, главный технолог производства провел небольшую экскурсию и показал, как работает технологическая линия. Она состоит из трех крупных отделений: измельчения, где руду фактически превращают в «пудру», выщелачивания, где руда попадает в раствор цианида и происходит растворение золота, и фильтрации, где золото из раствора осаждается на цинковую пыль.

Озерновский ГМК — уже четвертое крупное золотодобывающее производство на Камчатке. На этом акцентировал внимание в своем выступлении президент некоммерческого партнерства «Горнопромышленная ассоциация Камчатки». «Не так давно — всего 12-15 лет назад — практически никто не верил, что на Камчатке можно добывать золото и полезные ископаемые. Говорили, что на территории может быть что-то одно — либо рыба, либо золото. Но жизнь показала — чем больше на Камчатке золота, тем больше рыбы мы ловим. Это месторождение имеет богатейшие ресурсы, а предприятие, соответственно, — богатейшую перспективу», — высказал он свое мнение. Сейчас на предприятии уже работают больше двухсот человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года. Тогда число рабочих мест на Озерновском горно-металлургическом комбинате составит порядка 600 человек. «Сегодня действительно очень значимый день для нашего проекта. Мы закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки появилось еще одно золотодобывающее предприятие. И я, конечно, вас с этим поздравляю», — обратился к работникам и гостям генеральный директор ОАО «СиГМА» .