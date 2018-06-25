УТЗ успешно изготовил оборудование для первых 3-х атомных ледоколов нового поколения

Российский морской регистр судоходства принял турбину ТНД-17, изготовленную для ледокола «Урал» Уральским турбинным заводом (холдинг «РОТЕК»). Это шестая турбина для серии новых российских ледоколов проекта «22220» — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Для каждого из ледоколов УТЗ изготовил по две турбины и два конденсатора.

Изготовленное на заводе оборудование будет работать в составе атомной турбо-электрической установки. Применение электрической схемы движения значительно повысит маневренность ледоколов и позволит использовать мощность реактора практически мгновенно, без инерции, характерной для традиционных приводов. Кроме того, ледоколы проекта «22220» обеспечат России круглогодичную навигацию в арктических морях: мощная энергоустановка даст новым ледоколам возможность преодолевать многолетние льды толщиной до трёх метров, а изменяемая осадка позволит работать не только в открытом море, но и в руслах Енисея и Оби.

«На заре своей истории Уральский турбинный завод уже выпускал паровые турбины для судов. Поэтому производство оборудования для ледоколов стало для нас не только ответственной задачей, но и своего рода возвращением к истокам. Сегодня судовые турбины УТЗ обладают кратно большей мощностью, чем 80 лет назад. Надежную работу таких машин в морских условиях обеспечивает применение передовых решений при их разработке и производстве. Для этого проекта мы освоили новые технологии и оборудование, оснастили и аттестовали заводские лаборатории, внедрили жесткие стандарты в систему менеджмента качества», — отметил генеральный директор УТЗ Игорь Сорочан.

Уральский турбинный завод получил лицензию Атомного надзора РФ на право конструирования и изготовления оборудования ядерных установок, в том числе для судов и плавсредств. Была освоена технология орбитальной сварки титана и его сплавов, для заготовительных работ внедрена современная установка автоматизированной плазменной резки. Все сварочные работы при производстве оборудования для ледоколов проекта «22220» выполнялись аттестованными сварщиками под наблюдением Российского морского регистра судоходства. Это же классификационное общество аттестовало работу заводских лабораторий.