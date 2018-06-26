Таврическая ТЭС в Крыму выдала первую электроэнергию

Таврическая теплоэлектростанция (ТЭС), которую строит «Технопромэкспорт», в рамках выполнения программы пусконаладочных работ первого энергоблока мощностью 235 МВт, выдала первую электроэнергию.

Была проведена одна из самых важных и ответственных операций на этапе энергетического пуска — успешно произведена паровая продувка котла и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины первого энергоблока с выдачей первых 45 МВт в сеть. Далее первый энергоблок будет отключен для продолжения проведения пусконаладочных работ", — говорится в сообщении.

После выхода на полную мощность в составе двух энергоблоков новая ТЭС станет выдавать 470 МВт электрической мощности.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС в Севастополе и Симферополе должен состояться не позднее на 1 сентября 2018 года.

Станции в Севастополе и Симферополе мощностью по 470 МВт каждая строит «Технопромэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех».