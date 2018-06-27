Строительство нового корпуса НВМУ в Санкт-Петербурге

Проект комплекса

Главное управление обустройства войск на площадке, расположенной в районе исторической застройки Санкт-Петербурга, по улице Пеньковой, дом 3-5 возводит многофункциональный корпус Нахимовского Военно-морского училища общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров.

Новое шестиэтажное здание с небольшим куполом в центре примкнет флангами к старому учебно-казарменному корпусу. Параллельно с основным строительством идет его глубокая реконструкция: замена стен и потолочных перекрытий, усиление несущих конструкций, изменение конфигурации классов, кабинетов и аудиторий, монтаж инженерных систем.

С момента формирования Нахимовское училище не имело единой территории. Сейчас, как и ранее, часть занятий нахимовцев проходит в корпусах, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

После реализации проекта легендарная «Нахимовка» получит архитектурный ансамбль в форме классического каре с плацом для построений во внутреннем дворе. Это позволит создать условия для качественного обучения воспитанников согласно нормам учреждений полного пансиона.

Перед началом работ военные строители предусмотрели конструктивные изменения для двух нестандартных объектов.

Старая водогрейная котельная, после возведения нового здания, стояла бы в замкнутом пространстве. В проекте изначально рассчитали ее перенос ближе к улице Пеньковой. Все разрешительные документы оформлены и получены.

Внутри «красных линий» строительной площадки оказалось историческое инженерное сооружение (1910 года постройки) Резервуар чистой воды (РЧВ) с двумя павильонами на поверхности и подземной емкостью.

Сейчас два небольших домика — портала наземной части сохранены. Они будут отреставрированы с восстановлением утраченных декоративных элементов фасадов. Специально для таких «тонких» работ военные строители привлекли опытных реставраторов Санкт-Петербурга. На земле вновь будет разбит сад.

Реставрация павильонов резервуара чистой воды — это лишь часть проекта по благоустройству и реконструкции всей улицы Пеньковой (от ул. Мичуринской до Петроградской наб.). Ее обновленный вид будет сочетаться с обликом исторического центра Санкт-Петербурга. На Пеньковой установят 14 фонарей, подобных тем, что на Петроградской набережной, 10 стилизованных скамеек, урны. Пешеходную часть выложат гранитом.

На Петроградской набережной (напротив крейсера «Аврора») идет реставрация оконных заполнений, фасадов, медной кровли и декоративных элементов дымовых труб знаменитого «Училищного дома имени Петра Великого» — ныне исторического пятиэтажного административно-учебного корпуса НВМУ.

В будущем, на втором этапе строительства, будет создана единая, замкнутая территория Нахимовского училища с новыми спортивными, игровыми площадками и гимнастическим городком.