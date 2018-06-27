Ход строительства новых федеральных медицинских центров

Май 2018

Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»

Комплекс Центра включает в себя стационар на 300 коек, консультативную поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром на 25 коек, лечебно-диагностическое отделение, научно-учебный центр с кафедрами фундаментальной и клинической неврологии, клинической фармакологии, нейропсихологии, реабилитологии, госпитальной терапии, нейрохирургии и др. Наряду с врачебной деятельностью, центр будет заниматься подготовкой специалистов — медиков. Вместимость учебных аудиторий — 740 мест.

Общая площадь Центра — 68,9 тыс. м². Площадь застройки — 7,4 тыс. м². Строительный объём — 281,2 тыс. м³.

Федеральный центр трансплантации почки и диализа г. Волжском Волгоградской области





© dezz-mzsr.ru

Центр включает в себя стационар на 150 коек, консультативную поликлинику на 250 посещений в смену, диагностические отделы, два операционных блока, включающих 10 операционных залов, реанимационное отделение на 12 коек, рентгенорадиологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию и другие необходимые вспомогательные и хозяйственные службы. В состав Центра входит также пансионат гостиничного типа на 150 мест. Общая площадь Центра — 40 тыс. м²