ОВК поставила 162 платформы для перевозки леса эстонскому логистическому оператору Operail



Платформа 13-6852-02

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Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» поставила 162 платформы для перевозки леса в адрес международного логистического предприятия Operail (ранее EVR Cargo), основанного на базе Эстонской железной дороги, сообщает пресс-служба НПК «ОВК».

Вагоны, оснащенные тележкой с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, пополнят грузовой парк дочернего предприятия Operail — WagonPro AS, специализирующегося на предоставлении подвижного состава в аренду.

Платформы для перевозки леса производятся на вагоностроительном заводе «ТихвинСпецМаш», вхоядщем в НПК «ОВК».

Модель 13-6852-02 уже хорошо зарекомендовала себя на российском рынке среди промышленных предприятий и транспортных компаний, поскольку позволяет повысить эффективность перевозок как легких, так и тяжелых пород дерева, а также существенно снизить себестоимость транспортировки, сократив потребный парк платформ. Ранее эту модель платформы приобрели Kronospan, Mondi, «АРХБУМ», «Вологодские промышленники», «ДВ Реал Транс Групп», «Локотранс», «Сибирский край» и др.

Платформа длиной 40 футов отличается от аналогов старого образца повышенной до 74 т грузоподъемностью и увеличенным до 122 м3 погрузочным объемом, что дает возможность дополнительно загрузить в вагон до 10 кубометров груза. Конструктив платформы обеспечивает удобство эксплуатации и уменьшает «паразитный» объем груза.

Благодаря тележкам с повышенной осевой нагрузкой 25 тс пробег до первого деповского ремонта у платформы ОВК увеличен до 800 тыс. км или 8 лет против 210 тыс. км или 3 лет у моделей, массово представленных на «пространстве 1520». На территории Латвии, Литвы и Эстонии действует несколько сервисных центров НПК «ОВК».

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Сервисная деятельность НПК ОВК представлена широкой сетью учебных и сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ и Балтии.

Среди компаний, эксплуатирующих вагоны нового поколения производства НПК ОВК ― СУЭК, УГМК, En+, «Кузбасская топливная компания», ГТЛК, «Газпромтранс», «ФосАгро», «Евросиб СПб-ТС», «Уралхим», НПО «Азот», «Акрон», «Уралкалий», ГК «Башкирская химия», «Финтранс ГЛ» (Группа «Илим»), «ВМ-Транс», «Логистика 1520», «Первая Тяжеловесная Компания», ГК «Технотранс», «Бизнес Альянс», «Объединенная зерновая компания», «Химпром», «Метафракс», «Башкирская содовая компания», «КуйбышевАзот» и др.