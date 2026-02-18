В феврале 2025 г. Стахановский вагоностроительный был передан в аренду ООО «РТ-Новые горизонты», входящей в структуру ГК «Ростех». 18 февраля 2026 года сообщается, что Управляющая компания «РТ-Новые горизонты» официально восстановила производственную деятельность Стахановского вагоностроительного завода (СВЗ). Предприятие вновь выпускает широкий спектр грузовых вагонов и специализированного подвижного состава для промышленности России и стран СНГ.

Возобновление работы завода стало стратегическим шагом по сохранению и развитию вагоностроительных компетенций региона, модернизации производственных мощностей и загрузке промышленной инфраструктуры.

Какие вагоны производит СВЗ сегодня

После восстановления технологических цепочек и обновления производственной базы завод выпускает:

Полувагоны

Для перевозки угля, руды, металлопроката, строительных и навалочных грузов, не требующих укрытия от осадков.

Вагоны-хопперы

Для транспортировки минеральных удобрений, гранулированных материалов и сыпучей химической продукции с механизированной разгрузкой.

Платформы

Для перевозки контейнеров, колесной техники, длинномерных и негабаритных грузов.

Вагоны-самосвалы (думпкары)

Для механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов в карьерах и на строительных объектах.

Крытые вагоны

Для грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий — промышленной продукции, тарированных грузов и оборудования.

Специальные железнодорожные транспортеры

Грузоподъёмностью до 240 тонн для перевозки тяжёлого энергетического и промышленного оборудования.

Производственные возможности

СВЗ работает по модели полного цикла:

проектирование и разработка конструкции

производство металлоконструкций

сборка и контроль качества

испытания и сервисное сопровождение

Мощности предприятия позволяют выпускать до 10 000 вагонов в год. Линейка включает 28 моделей подвижного состава.

Значение восстановления предприятия

Перезапуск завода обеспечил:

сохранение рабочих мест

модернизацию производственной базы

загрузку мощностей региона

выпуск конкурентоспособной железнодорожной техники

расширение предложения грузовых вагонов для промышленности РФ

ООО «РТ-Новые горизонты» продолжает инвестировать в технологическое обновление и развитие инженерной школы предприятия.

Сайт завода https://stahanovvz.ru/

Итог

Восстановление работы Стахановского вагоностроительного завода под управлением «РТ-Новые горизонты» — это важный этап развития отечественного вагоностроения. Предприятие вновь производит полувагоны, хопперы, платформы, думпкары, крытые вагоны и специальные транспортеры, обеспечивая промышленность надёжным подвижным составом.