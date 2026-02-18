Компания «РТ-Новые горизонты» восстановила работу Стахановского вагоностроительного завода
В феврале 2025 г. Стахановский вагоностроительный был передан в аренду ООО «РТ-Новые горизонты», входящей в структуру ГК «Ростех». 18 февраля 2026 года сообщается, что Управляющая компания «РТ-Новые горизонты» официально восстановила производственную деятельность Стахановского вагоностроительного завода (СВЗ). Предприятие вновь выпускает широкий спектр грузовых вагонов и специализированного подвижного состава для промышленности России и стран СНГ.
Возобновление работы завода стало стратегическим шагом по сохранению и развитию вагоностроительных компетенций региона, модернизации производственных мощностей и загрузке промышленной инфраструктуры.
Какие вагоны производит СВЗ сегодня
После восстановления технологических цепочек и обновления производственной базы завод выпускает:
Полувагоны
Для перевозки угля, руды, металлопроката, строительных и навалочных грузов, не требующих укрытия от осадков.
Вагоны-хопперы
Для транспортировки минеральных удобрений, гранулированных материалов и сыпучей химической продукции с механизированной разгрузкой.
Платформы
Для перевозки контейнеров, колесной техники, длинномерных и негабаритных грузов.
Вагоны-самосвалы (думпкары)
Для механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов в карьерах и на строительных объектах.
Крытые вагоны
Для грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий — промышленной продукции, тарированных грузов и оборудования.
Специальные железнодорожные транспортеры
Грузоподъёмностью до 240 тонн для перевозки тяжёлого энергетического и промышленного оборудования.
Производственные возможности
СВЗ работает по модели полного цикла:
проектирование и разработка конструкции
производство металлоконструкций
сборка и контроль качества
испытания и сервисное сопровождение
Мощности предприятия позволяют выпускать до 10 000 вагонов в год. Линейка включает 28 моделей подвижного состава.
Значение восстановления предприятия
Перезапуск завода обеспечил:
сохранение рабочих мест
модернизацию производственной базы
загрузку мощностей региона
выпуск конкурентоспособной железнодорожной техники
расширение предложения грузовых вагонов для промышленности РФ
ООО «РТ-Новые горизонты» продолжает инвестировать в технологическое обновление и развитие инженерной школы предприятия.
Сайт завода https://stahanovvz.ru/
Итог
Восстановление работы Стахановского вагоностроительного завода под управлением «РТ-Новые горизонты» — это важный этап развития отечественного вагоностроения. Предприятие вновь производит полувагоны, хопперы, платформы, думпкары, крытые вагоны и специальные транспортеры, обеспечивая промышленность надёжным подвижным составом.
