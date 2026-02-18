MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 18 февраля 28
18
Искандер Лонгин Модернизация

Компания «РТ-Новые горизонты» восстановила работу Стахановского вагоностроительного завода

© lug-info.ru

В феврале 2025 г. Стахановский вагоностроительный был передан в аренду ООО «РТ-Новые горизонты», входящей в структуру ГК «Ростех». 18 февраля 2026 года сообщается, что Управляющая компания «РТ-Новые горизонты» официально восстановила производственную деятельность Стахановского вагоностроительного завода (СВЗ). Предприятие вновь выпускает широкий спектр грузовых вагонов и специализированного подвижного состава для промышленности России и стран СНГ.

Возобновление работы завода стало стратегическим шагом по сохранению и развитию вагоностроительных компетенций региона, модернизации производственных мощностей и загрузке промышленной инфраструктуры.

Какие вагоны производит СВЗ сегодня

После восстановления технологических цепочек и обновления производственной базы завод выпускает:

Полувагоны

Для перевозки угля, руды, металлопроката, строительных и навалочных грузов, не требующих укрытия от осадков.

Вагоны-хопперы

Для транспортировки минеральных удобрений, гранулированных материалов и сыпучей химической продукции с механизированной разгрузкой.

Платформы

Для перевозки контейнеров, колесной техники, длинномерных и негабаритных грузов.

Вагоны-самосвалы (думпкары)

Для механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов в карьерах и на строительных объектах.

Крытые вагоны

Для грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий — промышленной продукции, тарированных грузов и оборудования.

Специальные железнодорожные транспортеры

Грузоподъёмностью до 240 тонн для перевозки тяжёлого энергетического и промышленного оборудования.

Производственные возможности

СВЗ работает по модели полного цикла:

  • проектирование и разработка конструкции

  • производство металлоконструкций

  • сборка и контроль качества

  • испытания и сервисное сопровождение

Мощности предприятия позволяют выпускать до 10 000 вагонов в год. Линейка включает 28 моделей подвижного состава.

Значение восстановления предприятия

Перезапуск завода обеспечил:

  • сохранение рабочих мест

  • модернизацию производственной базы

  • загрузку мощностей региона

  • выпуск конкурентоспособной железнодорожной техники

  • расширение предложения грузовых вагонов для промышленности РФ

ООО «РТ-Новые горизонты» продолжает инвестировать в технологическое обновление и развитие инженерной школы предприятия.

Сайт завода https://stahanovvz.ru/

Итог

Восстановление работы Стахановского вагоностроительного завода под управлением «РТ-Новые горизонты» — это важный этап развития отечественного вагоностроения. Предприятие вновь производит полувагоны, хопперы, платформы, думпкары, крытые вагоны и специальные транспортеры, обеспечивая промышленность надёжным подвижным составом.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 0
    Нет аватара elron19.02.26 15:05:53

    радует что промышленность в ЛНР потихоньку восстанавливается!

    #1312747