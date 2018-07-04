В Волгограде началось строительство завода по производству лент капельного орошения

Администрация Волгоградской области заключила соглашение с компанией-инвестором о строительстве завода по производству лент капельного орошения эмиттерного типа.

Общая стоимость инвестпроекта составляет около 170 миллионов рублей, завод в Дзержинском районе Волгограда начнет работу до конца 2018 года. В областном промышленном комитете сообщают, что инвестор уже приступил к реконструкции площадки и начал закупать оборудование.