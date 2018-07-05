Вертолет Ми-8 с реанимационным оборудованием на борту пополнил флот томской санавиации

Вертолет Ми-8-МТВ-1 с медицинским модулем на борту начал работу в составе санитарной авиации Томской области. Вертолет предполагает размещение пострадавших на носилках и возможность оказания анестезиолого-реанимационной помощи непосредственно на борту.

Томская санавиация является подразделением ситуационного центра Томской областной клинической больницы. Центр открылся в 2018 году, чтобы максимально быстро реагировать на запросы из районных больниц на транспортировку экстренных пациентов.

Всего в 2017-2019 годах на развитие анитарной авиации региона будет направлено почти 400 млн рублей, из них 313 млн рублей — из федерального и 76 млн рублей из областного бюджета.

Отмечается, что одной из первых пациенток, доставленной новым бортом санавиации в Томск, стала 39-летняя беременная жительница села Новый Васюган, расположенного в 1,1 тыс. км от Томска. С признаками инсульта ее доставили в отделение неврологии Томской областной клинической больницы, врачи стабилизировали состояние женщины.

В конкурсе на предоставление региональному здравоохранению полетных услуг выиграла авиакомпания «Ельцовка», цена контракта — 65 млн рублей.