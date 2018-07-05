Концерн РУСЭЛПРОМ разработал две новые линейки энергоэффективных общепромышленных электродвигателей

Российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ идет по пути технологического развития в сторону энергетической эффективности и экономии затрат на электроэнергию.

Среди последних разработок конструкторов концерна, к примеру, первые в России электродвигатели, отвечающие европейским требованиям по энергоэффективности классов IE2 (высокий), IE3 (очень высокий) с возможностью модификации до уровня IE4 — сверх высокий. Такие двигатели экономичны, имеют пониженный уровень шума и низкий уровень выброса углекислого газа.

В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» РУСЭЛПРОМ разработал две полноценные линейки энергоэффективных энергосберегающих общепромышленных электродвигателей серии 7AVER.

Первая линейка представлена в 132-315 габаритах и предназначена для работы совместно с частотным преобразователем (ПЧ). Применение передовых технологий и материалов при производстве электромагнитного ядра, датчиков обмотки обеспечивает надежную работу электродвигателей 7AVER в диапазоне питания от 10 до 60 Гц. По требованию заказчика может быть установлена принудительная вентиляция, датчики положения ротора, тормозов и другие опции. Экономия электроэнергии от применения таких систем достигает 50% по сравнению с традиционными решениями.

Вторая линейка электродвигателей 7AVER мощностью до 200 кВт имеет класс энергоэффективности IE2 и может работать как вместе с ПЧ, так и без него. Рост КПД достигается за счет увеличения количества активных материалов электромагнитного ядра и снижения электрических потерь в роторе и статоре, а также за счет снижения механических потерь в результате оптимизации системы охлаждения. Если учесть, что за время работы электродвигателя стоимость потребленной электроэнергии составляет до 98% от всех расходов на эксплуатацию, то «переплата» за 2% дополнительного КПД окупается через 7-9 месяцев работы.

Электродвигатели 7AVER полностью изготавливаются на предприятиях концерна РУСЭЛПРОМ в России и идут на замену устаревших электродвигателей серий АИР, 4А и других.