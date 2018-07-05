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РУСЭЛПРОМ™ ⇒ Инновации

Концерн РУСЭЛПРОМ разработал две новые линейки энергоэффективных общепромышленных электродвигателей

  •  © www.ruselprom.ru

Российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ идет по пути технологического развития в сторону энергетической эффективности и экономии затрат на электроэнергию.

Среди последних разработок конструкторов концерна, к примеру, первые в России электродвигатели, отвечающие европейским требованиям по энергоэффективности классов IE2 (высокий), IE3 (очень высокий) с возможностью модификации до уровня IE4 — сверх высокий. Такие двигатели экономичны, имеют пониженный уровень шума и низкий уровень выброса углекислого газа.

В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» РУСЭЛПРОМ разработал две полноценные линейки энергоэффективных энергосберегающих общепромышленных электродвигателей серии 7AVER.

  •  © www.ruselprom.ru

Первая линейка представлена в 132-315 габаритах и предназначена для работы совместно с частотным преобразователем (ПЧ). Применение передовых технологий и материалов при производстве электромагнитного ядра, датчиков обмотки обеспечивает надежную работу электродвигателей 7AVER в диапазоне питания от 10 до 60 Гц. По требованию заказчика может быть установлена принудительная вентиляция, датчики положения ротора, тормозов и другие опции. Экономия электроэнергии от применения таких систем достигает 50% по сравнению с традиционными решениями.

Вторая линейка электродвигателей 7AVER мощностью до 200 кВт имеет класс энергоэффективности IE2 и может работать как вместе с ПЧ, так и без него. Рост КПД достигается за счет увеличения количества активных материалов электромагнитного ядра и снижения электрических потерь в роторе и статоре, а также за счет снижения механических потерь в результате оптимизации системы охлаждения. Если учесть, что за время работы электродвигателя стоимость потребленной электроэнергии составляет до 98% от всех расходов на эксплуатацию, то «переплата» за 2% дополнительного КПД окупается через 7-9 месяцев работы.

Электродвигатели 7AVER полностью изготавливаются на предприятиях концерна РУСЭЛПРОМ в России и идут на замену устаревших электродвигателей серий АИР, 4А и других.

  •  © www.ruselprom.ru
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электродвижение, электродвигатели, энергоэффективность, русэлпром, концерн, производство
  • Нет аватара Инженер2015
    05.07.1819:11:28

    Разве сбыт не актуальнее, чем разработка продуктовой линейки?

    Куда не глянь везде импортные движки

    Нужно вести агрессивную маркетинговую политику и выходить на экспорт

    и оценивать себя не «как я круто придумал» а «сколько я продал»

    #1049875
  • Нет аватара pahomchik
    05.07.1820:26:52

    Особенно радует «низкий уровень выброса углекислого газа». Повеселили. Спасибо!

    #1049907
    • Сергей Игнатьев
      05.07.1821:22:53

      да, это важный показатель для электродвигателей, еще хотелось бы уточнить по выбросу оксида азота.

      #1049922
      • Нет аватара Clausson
        05.07.1822:41:04

        низкий уровень выброса углекислого газа.

        Я так понимаю это шутка?

        #1049944
        • Глеб Семянчук Глеб Семянчук
          05.07.1823:24:02

          Скорее всего, имелось ввиду то, что будет меньше тратиться электроэнергии и, следовательно, будет меньше сжигаться топлива на её выработку.

          #1049961
  • Нет аватара VMichael
    05.07.1823:29:30

    «…электродвигатели, отвечающие европейским требованиям по энергоэффективности классов IE2 (высокий), IE3 (очень высокий) с возможностью модификации до уровня IE4 — сверх высокий…"

    А европейские двигатели соответствуют высоким российски требованиям?

    #1049963
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