

Международная исследовательская школа для детей открылась в Якутске

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На базе Малой академии наук в селе Октёмцы в Якутии состоялось торжественное открытие Международной исследовательской школы (МИШ). Организаторы спешили завершить все работы до начала Международных интеллектуальных игр (МИИ), которые пройдут с 8 по 15 июля в Якутске. МИШ представляет собой летний лагерь для одаренных детей, где старшеклассники из разных стран будут работать над 12 проектами по разным профилям — от математики до этнологии.

«У нас много ярких проектов, например, „Звуковой ландшафт Якутии“. Дети будут записывать звуки природы, затем записывать традиционное исполнение якутских музыкантов и соотносить, какие звуки природы перешли в традиционную музыкальную культуру. Наша идея заключается в том, что мы объединяемся на основе исследования окружающего мира для того, чтобы понять, как он устроен, чтобы сделать его лучше» — сказал научный руководитель Международной исследовательской школы Алексей Обухов

Кроме Международной исследовательской школы, в этом году в рамках игр пройдет 25-я олимпиада школьников «Туймаада» по физике, химии, математике и информатике.