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Производство

Инновационная спецодежда от российского производителя представлена выставке «Иннопром»

  •  © energybase.ru

Компания «Энергоконтракт» на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге впервые представила широкой публике комбинезон для защиты от кислот и щелочей и комбинезон для защиты от пара.

Подобных защитных комбинезонов ранее не было на отечественном рынке, а значит, работники оставались без адекватной защиты на определенных участках предприятий. Теперь же готов для массового производства огнестойкий комбинезон для защиты от кислот (концентрацией 50%) и щелочей (20%). В такой спецодежде уже давно нуждаются,в частности, предприятия химической отрасли.

Ранее не существовало и другого вида спецодежды, впервые представленного широкой публике — это комбинезон для защиты от пара и горячей воды,созданный по запросу теплоэнергетиков.

Выделялся на фоне промышленной экспозиции и детский специальный костюм «Биостоп» — для защиты от клещей, ведь технологичные решения на пользу подрастающему поколению не менее важны, чем масштабные индустриальные проекты и хайтек.

  •  © energybase.ru
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https://energybase.ru/news/companies/energokontrakt-na-innoprome-realizovannyj-potencial-i-zadel-na-budusee-2018-07-10

лёгкая промышленность, импортозамещение
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