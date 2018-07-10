Инновационная спецодежда от российского производителя представлена выставке «Иннопром»

Компания «Энергоконтракт» на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге впервые представила широкой публике комбинезон для защиты от кислот и щелочей и комбинезон для защиты от пара.

Подобных защитных комбинезонов ранее не было на отечественном рынке, а значит, работники оставались без адекватной защиты на определенных участках предприятий. Теперь же готов для массового производства огнестойкий комбинезон для защиты от кислот (концентрацией 50%) и щелочей (20%). В такой спецодежде уже давно нуждаются,в частности, предприятия химической отрасли.

Ранее не существовало и другого вида спецодежды, впервые представленного широкой публике — это комбинезон для защиты от пара и горячей воды,созданный по запросу теплоэнергетиков.

Выделялся на фоне промышленной экспозиции и детский специальный костюм «Биостоп» — для защиты от клещей, ведь технологичные решения на пользу подрастающему поколению не менее важны, чем масштабные индустриальные проекты и хайтек.