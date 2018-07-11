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Судостроение и судоходство

Успехи УТЗ в производстве паровых турбин для атомных ледоколов

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С помощью новых инженерных решений и сплавов, компьютерного моделирования и высокоточных расчетов Уральский турбинный завод создал высокоэффективную машину, которая отвечает всем требованиям ледоколов нового поколения — ТНД-17.

Турбина выдерживает перегрузки до 6g, работает без вибраций на любых режимах и обладает высокой маневренностью. За 1 час машина способна набрать максимальную мощность и сбросить ее до 0 более чем 60 раз. При этом межремонтный период агрегата достигает 20 лет, что в 4 раза больше, чем у аналогов, применяемых в традиционной энергетике. Новая судовая турбина УТЗ состоит из 5 тыс деталей и весит около 70 т.

Завод завершил изготовление 4х паровых турбин ТНД-17 для ледоколов «Урал» и «Сибирь» в июне 2018 г. После сборки и испытаний паротурбинные установки будут установлены в корпуса ледоколов на Балтийском заводе.

«Наши ледоколы уже ждут эти турбины. Я рад видеть, что работа на УТЗ практически завершена. Теперь главную скрипку играют наши санкт-петербургские партнеры, которые должны собрать готовый паротурбинный агрегат. К великому сожалению, работу они делают не так хорошо, как уральские коллеги. Поэтому нам очень бы хотелось, чтобы Уральский турбинный завод в будущем взял на себя еще больший объем работ, поскольку впереди нас ждет еще 2 ледокола ЛК-60 и, скорее всего, 2 ледокола ЛК-120, которые потребуют похожих решений. Должен появиться реальный надежный поставщик, который сможет сделать эту работу целиком, от начала и до конца», — отметил в ходе посещения УТЗ президент Объединенной судостроительной корпорации А. Рахманов.

  •  © zaorotec.ru

«Хочу поблагодарить ОСК за доверие. Уральский турбинный завод уже делал паровые турбины для флота, но с того момента прошло уже более полувека. Паровые турбины для судов с атомной энергоустановкой это новая линейка продукции. Наше конструкторское бюро, как и все предприятие, провело очень большую работу, чтобы обеспечить выпуск эти машин. Турбины уже приняты Морским регистром и мы в срок представляем их кораблестроителям», — подчеркнул М. Лифшиц, председатель Совета директоров УТЗ.

  •  © neftegaz.ru

«Это не первый случай сотрудничества после подписания соглашения между Свердловской областью и ОСК. Свердловская область гордится тем, что наше оборудование будет стоять на таких прекрасных, новейших атомоходах. Пусть они прослужат как можно дольше, доказывая, что конструкторские и технологические школы на Урале сохранены», — сказал С. Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области.

АО «Объединенная судостроительная корпорация»— крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 г со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок — основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

АО «Уральский турбинный завод» — одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. Сегодня предприятие, основанное в 1938 г, специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Входит в состав холдинга РОТЕК.

АО «РОТЕК»— промышленный холдинг. Сферы деятельности компании: система прогностики состояния промышленного оборудования «ПРАНА», проектирование, инжиниринг и генподряд при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры, разработка и производство высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовление, модернизация и обслуживание основного и вспомогательного энергетического оборудования.

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машиностроение, ледокол, ОСК, РОТЕК, судовая турбина, Уральский турбинный завод
  • Нет аватара cheri
    11.07.1813:44:18

    Завод завершил изготовление 4х паровых турбин ТНД-17 для ледоколов «Урал» и «Сибирь» в июне 2018 г. После сборки и испытаний паротурбинные установки будут установлены в корпуса ледоколов на Балтийском заводе.

    напомните, плиз, кто заплакал поэтому поводу?

    (кто сам себя высек?)

    #1051078
    • Бобер Бобров Бобер Бобров
      11.07.1820:56:18

      Питерцы, у которых хотят еще часть работ забрать и отдать уральцам?

      Отредактировано: Бобер Бобров~20:58 11.07.18
      #1051144
      • Нет аватара cheri
        11.07.1822:46:47

        А хохлы не делают таких турбин?

        По моему что-то про них слышал.

        #1051167
        • Бобер Бобров Бобер Бобров
          11.07.1823:50:14

          Нет, с паровыми у нас все хорошо.

          #1051175
        • Нет аватара AbrValg
          12.07.1800:29:12

          У них на стендах должны были испытывать, но они в последний момент отказались. В значительной мере это и стало причиной полугодичной задержки поставки первых двух турбогенераторов.

          #1051177
          • Нет аватара cheri
            12.07.1800:34:14

            В значительной мере это и стало причиной полугодичной задержки поставки первых двух турбогенераторов.

            точно!

            Что-то подобное слышал (запало в память!)

            #1051178
  • Нет аватара VMichael
    11.07.1816:05:17

    «Турбина выдерживает перегрузки до 6g, работает без вибраций на любых режимах и обладает высокой маневренностью. За 1 час машина способна набрать максимальную мощность и сбросить ее до 0 более чем 60 раз. При этом межремонтный период агрегата достигает 20 лет, что в 4 раза больше, чем у аналогов, применяемых в традиционной энергетике. Новая судовая турбина УТЗ состоит из 5 тыс деталей и весит около 70 т."

    Это просто фантастика.

    #1051099
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      11.07.1818:55:44

      Для паровой турбины такого размера действительно примечательная приемистость. Правда, я про перегрузки 6g не понял. Зачем это на ледоколе. Может, он как мирно пашущий землю советский трактор из анекдота, может подняться в воздух, ответить серией ракетных залпов и скрыться от ответного удара на околоземной орбите? Особенно с учетом приемистости турбины, которая приближается к авиационным газовым)

      Отредактировано: Александр Жигульских~19:01 11.07.18
      #1051120
      • Нет аватара gritsevsky
        11.07.1818:59:07

        Для паровой турбины такого размера действительно не плохо. Правда, я про перегрузки 6g я не понял. Это летающий ледокол что ли?)

        Перегрузки не только в воздухе бывают. Я так понимаю что при работе ледокола в толстом люду там тоже трясет не хило.

        #1051124
        • Александр Жигульских Александр Жигульских
          11.07.1819:56:42

          Ну что бы 6g и именно в g выраженные — это довольно необычно для паровых установок, насколько я понимаю. Хотя вы, конечно, правы — это, видимо, требования ударостойкости на случай столкновения с крупными льдинами. Надо смотреть морской регистр, чего я давно не делал.

          Отредактировано: Александр Жигульских~19:58 11.07.18
          #1051134
          • Нет аватара cheri
            11.07.1820:26:04

            Хотя вы, конечно, правы — это, видимо, требования ударостойкости на случай столкновения с крупными льдинами.

            ударостойкость и наверное резкий останов.

            #1051140
            • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
              12.07.1810:04:32

              «ударостойкость и наверное резкий останов."

              не обязательно. Есть еще перегрузки от колебаний.

              #1051239
        • Макс Южный
          11.07.1820:25:17

          Вполне вероятно, ведь по ходу могут отламываться и ударяться куски льда весом до тысячи тонн и даже больше.

          Но скорее всего по части ускорения речь идёт о том, насколько быстро турбина способна раскручиваться и, наоборот, тормозить, не поломавшись. Для ледокола это существенно, ведь при ломке для нужно «елозить».

          #1051139
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        12.07.1810:01:59

        Александр Жигульских, Одна из проблем морских турбин — в существенных низкочастотных колебаниях с большими перегрузками, которые воздействуют на турбинные лопатки. Отсюда и параметр — перегрузки в 6g.

        Отредактировано: Сергей Ивженко~10:02 12.07.18
        #1051235
    • Нет аватара cheri
      11.07.1820:25:13

      За 1 час машина способна набрать максимальную мощность и сбросить ее до 0 более чем 60 раз

      ну наверное главное именно вот это.

      #1051138
  • Doc Doc
    11.07.1821:28:12

    Межремонтный период впечатляет. Да и просто красивая штука.

    #1051156
  • Антон Богачев Антон Богачев
    11.07.1821:55:03

    Во блин уральские пельмени дают… Сделали половину всей турбины на субподряде (другую половину сделал Кировский Завод и он же поставщик в целом на ледоколы), а лавры себе приписали.

    #1051160
    • Нет аватара Bars
      12.07.1809:38:31

      Танки тоже субподрядом всей страной делаем, однако ни у кого и мысли нет оспаривать лавры Н.Тагильского УВЗ.

      #1051228
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