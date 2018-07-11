Успехи УТЗ в производстве паровых турбин для атомных ледоколов

С помощью новых инженерных решений и сплавов, компьютерного моделирования и высокоточных расчетов Уральский турбинный завод создал высокоэффективную машину, которая отвечает всем требованиям ледоколов нового поколения — ТНД-17.

Турбина выдерживает перегрузки до 6g, работает без вибраций на любых режимах и обладает высокой маневренностью. За 1 час машина способна набрать максимальную мощность и сбросить ее до 0 более чем 60 раз. При этом межремонтный период агрегата достигает 20 лет, что в 4 раза больше, чем у аналогов, применяемых в традиционной энергетике. Новая судовая турбина УТЗ состоит из 5 тыс деталей и весит около 70 т.

Завод завершил изготовление 4х паровых турбин ТНД-17 для ледоколов «Урал» и «Сибирь» в июне 2018 г. После сборки и испытаний паротурбинные установки будут установлены в корпуса ледоколов на Балтийском заводе.

«Наши ледоколы уже ждут эти турбины. Я рад видеть, что работа на УТЗ практически завершена. Теперь главную скрипку играют наши санкт-петербургские партнеры, которые должны собрать готовый паротурбинный агрегат. К великому сожалению, работу они делают не так хорошо, как уральские коллеги. Поэтому нам очень бы хотелось, чтобы Уральский турбинный завод в будущем взял на себя еще больший объем работ, поскольку впереди нас ждет еще 2 ледокола ЛК-60 и, скорее всего, 2 ледокола ЛК-120, которые потребуют похожих решений. Должен появиться реальный надежный поставщик, который сможет сделать эту работу целиком, от начала и до конца», — отметил в ходе посещения УТЗ президент Объединенной судостроительной корпорации А. Рахманов.

«Хочу поблагодарить ОСК за доверие. Уральский турбинный завод уже делал паровые турбины для флота, но с того момента прошло уже более полувека. Паровые турбины для судов с атомной энергоустановкой это новая линейка продукции. Наше конструкторское бюро, как и все предприятие, провело очень большую работу, чтобы обеспечить выпуск эти машин. Турбины уже приняты Морским регистром и мы в срок представляем их кораблестроителям», — подчеркнул М. Лифшиц, председатель Совета директоров УТЗ.

«Это не первый случай сотрудничества после подписания соглашения между Свердловской областью и ОСК. Свердловская область гордится тем, что наше оборудование будет стоять на таких прекрасных, новейших атомоходах. Пусть они прослужат как можно дольше, доказывая, что конструкторские и технологические школы на Урале сохранены», — сказал С. Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» — крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 г со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок — основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

АО «Уральский турбинный завод» — одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. Сегодня предприятие, основанное в 1938 г, специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Входит в состав холдинга РОТЕК.

АО «РОТЕК» — промышленный холдинг. Сферы деятельности компании: система прогностики состояния промышленного оборудования «ПРАНА», проектирование, инжиниринг и генподряд при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры, разработка и производство высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовление, модернизация и обслуживание основного и вспомогательного энергетического оборудования.