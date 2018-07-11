В Кировской области открыта 2 очередь производства фанеры лесопромышленного холдинга Segezha Group
В Кировской области состоялся запуск нового производства большеформатной фанеры на площадке Вятского фанерного комбината.
Общий объем инвестиций в проект холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система») составил более 6 млрд рублей.
Вятский фанерный комбинат начнет выпускать новый вид продукции — большеформатную продольную фанеру в объеме 71 тыс. м3/год и увеличит мощности действующего производства поперечной фанеры на 26 тыс. м3/год. Таким образом, совокупная производственная мощность предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год.
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- Великоросс
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