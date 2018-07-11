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Новые заводы и цеха

В Кировской области открыта 2 очередь производства фанеры лесопромышленного холдинга Segezha Group

  •  © kirovreg.ru

В Кировской области состоялся запуск нового производства большеформатной фанеры на площадке Вятского фанерного комбината.

Общий объем инвестиций в проект холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система») составил более 6 млрд рублей.

Вятский фанерный комбинат начнет выпускать новый вид продукции — большеформатную продольную фанеру в объеме 71 тыс. м3/год и увеличит мощности действующего производства поперечной фанеры на 26 тыс. м3/год. Таким образом, совокупная производственная мощность предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год.

  •  © kirovreg.ru
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https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=87578

Кировская область, деревообработка, Вятский фанерный комбинат, Segezha Group, Segezha Group АФК Система
  • Великоросс Великоросс
    11.07.1815:20:07

    •  © kirovreg.ru

    •  © kirovreg.ru

    #1051094
  • S G S G
    12.07.1807:53:09

    Из-за этой фанеры в КО дрова березовые подорожали до безумия, да и то хлам последний продают.

    #1051202
  • Андрей Логвинович
    12.07.1807:56:27

    Интересно посмотреть бы на расчет окупаемости.

    При ориентировочной цене 18-20 тыс. за куб. (отпускная с завода, как 60% от интернет-розничной цены).

    И доли в цене на «окупаемость» — 20%, на 100 тыс. прироста объемов получаем окупаемость 16 лет.

    Что мягко говоря странно.

    То ли 6 ярдов относиться не только к объему прироста, но и (скажем на половину) — к назревшей модернизации старого производства…, то ли цена сильно лучше (но даже если она лучше на 30%, то окупаемость все равно 10 лет).

    Может там конечно еще другие льготы и преференции «за кадром», типа — выделения бесплатно под это 200-300 тыс. расчетной лесосеки (копеечные на фоне 6 ярдов, но все же.).

    В общем интересно на экономическую сторону глянуть.

    #1051203
    • Нет аватара smalcom
      12.07.1808:22:15

      АФК «Система"

      Судя по всему действует как госкомпания — с прицелом на будущее, а не «нахапал и свалил».

      #1051212
    • Нет аватара siberia2012
      12.07.1812:42:11

      10 лет аюсолютно нормальная окупаемость. Хватит жить в представлениях 90-х, по 100, 200, 300% прибыли в месяц/год.

      #1051315
      • Андрей Логвинович
        12.07.1812:52:51

        вы каким капиталом владеете, куда вложен, если не секрет, какая доходность?

        #1051321
        • Нет аватара siberia2012
          12.07.1812:56:08

          капитал может громко звучит, бизнесом не занимаюсь, так сбережения. А так, депозиты, акции, недвижимость, ИИС. Доходность, хорошо если чуть выше депозитной, т. е. около 10%.

          #1051323
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