В Кировской области открыта 2 очередь производства фанеры лесопромышленного холдинга Segezha Group

В Кировской области состоялся запуск нового производства большеформатной фанеры на площадке Вятского фанерного комбината.

Общий объем инвестиций в проект холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система») составил более 6 млрд рублей.

Вятский фанерный комбинат начнет выпускать новый вид продукции — большеформатную продольную фанеру в объеме 71 тыс. м3/год и увеличит мощности действующего производства поперечной фанеры на 26 тыс. м3/год. Таким образом, совокупная производственная мощность предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год.