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Видеоблог

Экономика России набирает скорость

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Росстат недавно опубликовал ежемесячный доклад Социально-экономическое положение России за январь-май текущего года. Это большой сборник полезных цифр на 400 страниц. В общих чертах он описывает все грани отечественного народного хозяйства. Обсудим в этой программе то, что касается промышленности. 5 месяцев этого года сравниваются с таким же периодом прошлого года. Суммарный рост составил 3,2%. Здесь все направления: добывающая промышленность, обрабатывающая, электроэнергетика и водоснабжение. Посмотрим каждую составляющую отдельно.

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Видеоблог, статистика, производство
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    11.07.1822:09:55

    Здесь упоминается про производство алкоголя, поэтому на усмотрение модераторов, оставлять пост или удалить…

    #1051163
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      12.07.1800:34:21

      А что, производство алкоголя это уже не производство, не отрасль промышленности, не деньги? Интересное мнение

      #1051179
      • Артём Переев Артём Переев
        12.07.1814:22:35

        Производство алкоголя повышает смертность и несчастные случаи которые приносят убытки тем сам тормозя рост экономики.Если радоваться то производство дорогого качественного вина его раз в неделю по бутылочке на двоих даже полезно выпить,если человек успешный и богатый то почему не выпить.

        Отредактировано: Артём Переев~14:27 12.07.18
        #1051366
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          12.07.1814:37:12

          Нет не повышает и не приносит. Если все это и есть следствием чего-то (что тоже не бесспорно) то следствием ПОТРЕБЛЕНИЯ алкоголя, а никак не его производства. Россия той же водки экспортирует не так уж мало.

          Почему же вина? Вот я, скажем, коньяк люблю. Это не значит что я его пью хотя бы раз в месяц. И, естественно, производство алкоголя это такое же производство, которое приносит прибыль тем, кто производит. Кроме того, мало ли производство чего в той или иной мере может способствовать смертности и несчастным случаям — неумеренное употребление лекарств, освещение бензобака зажигалкой, употребление большого количества жирной или сладкой пищи — все это ведет к плохим последствиям. Однако Вас напрягает только алкоголь — шоколадные конфеты не напрягают?

          #1051372
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    • Алексей Павин
      12.07.1802:02:44

      Новые производства требуют немало воды, а в разы больше обычного людского потребления

      #1051183
      • Нет аватара kuffa
        12.07.1806:06:39

        Потрудитесь доказательно ответить какие именно новые производства в этом году могли привести к увеличению водоснабжения в стране на 3%.     Водоснабжение ГЭС в виду обильно выпавших снегов считать не будем?

        #1051193
        • Сера Бэб Сера Бэб
          12.07.1808:39:08

          Скорее всего, под ростом водоснабжения имеется в виду увеличение сетей водоснабжения за счет строительства новых. По аналогии с ростом газоснабжения. То есть, идёт строительство новых сетей водоснабжения,рост которого приводят в процентах по отношению к предыдущему аналогичному периоду.

          #1051218
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
      12.07.1808:03:34

      Так производи, а не клей ярлыки. Если сам ничего не можешь и ни на что не способен, то не стоит проецировать это на всю страну.

      #1051204
    • Нет аватара Alexish
      12.07.1808:45:59

      Методичку поменяй)

      #1051219
    • Сера Бэб Сера Бэб
      12.07.1810:07:14

      В США президент — олигарх?

      Что будем делать, кэп?

      #1051240
    • Alex M Alex M
      12.07.1810:11:59

      Почему мне с «путинской воровской хунтой» становится жить лишь лучше? А может ты можешь заменить китайский ширпотреб? Вполне себе вектор роста экономики. Только вот Путин «непонимающий ситуацию» по глупости развивает критические отрасли экономики, а не производство чайников и электрощеток. Путин, как и многие адекватные политики, развивают контакты с другими странами, заключают стратегические договоры — он делает всё, чтобы создать нам макроэкономические условия. А действовать дожны МЫ САМИ.

      #1051242
      • Нет аватара 1407003
        12.07.1810:23:51

        Почему мне с «путинской воровской хунтой» становится жить лишь лучше?

        Потому что любишь работать и не любишь отдыхать. Выход на пенсию на 5 лет позднее для тебя — праздник. Для большинства же — это ограбление на 15 000 (мизерная пенсия) х 12 мес х 5 лет = 900 000 рублей. Столько при Путине отобрали у каждого пенсионера.

        #1051248
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          12.07.1810:26:17

          Для начала все это тебе Путин подарил, просто так. Потому что ты есть. А потом «отобрал». Впрочем еще раз — не выдавай свое личное слабоумие за истину, неинтересно. Уровень жизни в РФ растет достаточно быстро, твои высеры не очень интересны

          #1051250
          • Нет аватара 1407003
            12.07.1811:55:40

            Путин подарил контроль над основными денежными потоками своим друзьям. Но твое эго вынуждает тебя думать, что он и тебе что-то «подарил"

            Разумные граждане не ждут от Путина подарков, а знают, что помимо НДФЛ с их фонда заработной платы удерживают еще и пенсионные отчисления, за которые в старости обязуются выплачивать пенсию. Высчитывать будут столько же, сколько и раньше. Но до пенсий не все доживут. А те, кто доживут — получат на 900 тыс меньше.

            Если ты не личный друг Путина, то тебя тоже ограбили, но что-то мешает тебе это осознать. Личное слабоумие? ))))

            Снимай уже розовые очки, они всегда бьются стеклами вовнутрь.

            #1051292
            • Михаил Иванов Михаил Иванов
              12.07.1814:22:40

              Твое личное слабоумие просто великолепно))) Ну раздал друзьям и раздал, чего ты возмущаешься-то?)) Эти деньги в любом случае не твои)) Ишь ты, биткоины он получает и налоги не платит. Так тебе и пенсии положено ноль, чего переживать?)

              #1051367
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      12.07.1810:19:02

      Не выдавай своё слабоумие за истину, выглядит смешно.

      #1051245
  • Олег Юшков Олег Юшков
    12.07.1809:49:31

    Абсолютно согласен с Михаилом. Росстат превратился в пропагандиста.

    #1051231
    • Alex M Alex M
      12.07.1810:04:16

      Что пропагандирует Росстат? Я так просто не отстану, пока мне не объяснят. Фирмы, которые стоят перед задачей сделать инвестиции — сами прекрасно понимают каковы тенденции спроса и роста или падения. Населению это ни холодно ни жарко. Так для чего? А может надо верить англосаксонским рейтинговым агенствам? А может Украина растет на 3% с ихним неполживым укрстатом?

      Отредактировано: Alex M~10:06 12.07.18
      #1051237
      • Олег Юшков Олег Юшков
        12.07.1811:09:04

        Сам Росстат — ничего не пропагандирует, естественно. Дело в том, что Росстат находится в подчинении Минэкономразвития и вынужден оправдывать бездарную эконом политику Орешкина и его кураторов. Вот и все.

        Отредактировано: Олег Юшков~11:12 12.07.18
        #1051267
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          12.07.1811:34:35

          Орешкин, пожалуй, лучший министр экономики в истории РФ. Впрочем, тебе это вряд ли дано когда-то понять

          #1051278
          • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
            12.07.1812:02:58

            Можно узнать, в чём он лучший?

            #1051296
            • Михаил Иванов Михаил Иванов
              12.07.1814:21:30

              Практически во всех его решениях, за год достигнуты хорошие темпы роста экономики, увеличилась собираемость налогов, проекты он пока не определяет, но темпы открытия новых предприятий даже в рамках того что освещается на этом сайте реально выросли. Вы просто посчитайте сколько новостей по именно экономике скажем за последний месяц и сравните с тем что было 1.5 или 2 года назад за один месяц

              #1051363
              • Макс Южный
                12.07.1816:08:56

                Орешкин тут на самом деле ни причём, он человек «технический», но:

                правительство одобрило подготовленный Минэкономики план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли до 25% в ВВП к 2024 году. По итогам 2017 года доля инвестиций в России составила 21% ВВП. По словам главы Минэкономики Максима Орешкина, устойчивому темпу роста экономики в 3-3,5% соответствует доля инвестиций в 25-27% от ВВП.

                Откуда может быть хорошая скорость роста экономики при таких показателях?

                Мировая экономика растёт со скоростью около трёх процентов в год, а РФ -- медленнее. МФВ уже рассчитал, что к 2023 при таких «успехах» РФ не только не обойдёт ФРГ, но и уступит Индонезии, опустившись на седьмое место по уровню ВВП (по равенству покупательной способности).

                Пока никакие решения правительства не обещают того, что озвученная Путиным задача выполнима даже теоретически по расчётам самого же правительства РФ (а не каких-нибудь злобных чужих МВФ).

                Отредактировано: Макс Южный~16:09 12.07.18
                #1051403
        • Нет аватара Smotritel
          12.07.1817:19:17

          Дупутат Госдумы Макаров на питерском форуме открыто заявил, что после подчинения Росстата Минэкономразвития тот теперь выдает такие цифры, какие надо. Так что Росстату веры никакой …

          #1051422
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      12.07.1810:19:44

      А то как же, ведь сказали же по всем западным каналам что все плохо, значит плохо. И не надо лишний раз думать на неразрешённые темы.

      #1051246
      • Олег Юшков Олег Юшков
        12.07.1811:09:55

        Мне насрать на западные каналы. Об экономическом спаде говорят наши специалисты.

        #1051268
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          12.07.1814:19:45

          И наши и западные специалисты говорят не о спаде, а об экономическом чуде в РФ. При чем с большим удивлением.

          #1051362
    • GordonFreeman GordonFreeman
      12.07.1811:47:04

      Абсолютно согласен с Михаилом. Росстат превратился в пропагандиста

      Рекомендую открыть учетку этого Михаила Матюкова, перейти на его страницу в ВК и почитать, что он там постит (особенно умиляют цитаты Маргарэт Тетчер). Там столько чернухи и вранья в отношении России, что никакая «пропаганда Росстата» и рядом не стоит.

      Отредактировано: GordonFreeman~11:48 12.07.18
      #1051286
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    12.07.1810:31:15

    Вообще забавно, каждую неделю по десятку производств открывается если не больше. А еще несколько участков дорог, мостов, железки, зачастую электростанции или подстанции. Реставрируется ряд городов или отдельных территорий, все меняется. И тем не менее даже сюда проникло это либероидное стадо с криками о том как Путин им поперёк горла. И если раньше они вызывали своей вонью усмешку, то теперь начинают вызывать откровенную ненависть и нетерпимость.

    #1051252
    • Олег Юшков Олег Юшков
      12.07.1811:11:30

      «Либероидное» стадо находится в Правительстве, Думе и Центральном банке. И не надо им противопоставлять Президента, наивный вы мой…

      #1051270
      • Михаил Иванов Михаил Иванов
        12.07.1811:22:14

        Да нет, в правительстве сидят нормальные люди, которые несколько умнее существ вроде тебя. Постенать о пенсиях можешь пойти на митинги Навальных ну или коммунистического биомусора. Вперед и с песней

        #1051273
        • Олег Юшков Олег Юшков
          12.07.1811:29:34

          В правительстве сидят разные люди, разные, как и здесь на этом сайте. И не надо бы тебе опускаться до быдла…

          #1051275
          • Михаил Иванов Михаил Иванов
            12.07.1811:35:35

            Тем кто не понимает смысла пенсионной реформы не место ни на этом сайте ни в приличном обществе. Реформу можно не поддерживать, но рассказывать про «грабеж» может разве что больной на голову

            #1051279
            • Нет аватара 1407003
              12.07.1812:07:03

              Если ты получаешь зарплату черным налом или на бикоин кошелек — тебя никто не грабит. Если же зарплата белая, и с нее идут отчисления в пенсионный фонд — то тебя реально ограбили. По старым правилам ты бы ушел на пенсию на пять лет раньше и получил бы на 900 тыс больше. По новым правилам ты их не получишь. Твои 900 тыс, которые ты по праву заработал своими отчислениями у тебя отняли.

              Статья 161 УК. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества

              #1051300
              • Нет аватара molyr
                12.07.1812:46:03

                интересно, ты сам то в свой бред веришь или по методичке?    

                #1051318
              • Михаил Иванов Михаил Иванов
                12.07.1814:18:14

                Посмеялся от души) Особенно про биткоин, слово которое ты даже не написал грамотно))

                #1051359
              • Михаил Иванов Михаил Иванов
                12.07.1814:38:25

                По «старым правилам» ты получал бы пенсию 15 тысяч в лучшем случае, по новым будешь получать (если получишь на это право) около 30.

                #1051374
        • Нет аватара Strannic
          12.07.1815:46:32

          Пардон, но не равняйте навальнят и коммунистов. У них абсолютно разное отношение к Родине

          #1051398
    • Нет аватара 1407003
      12.07.1812:50:43

      Никакие либероиды сюда не проникали. Жить стало труднее, и местное патриотическое стадо разделилось на думающих патриотов, которые допускают критику власти, когда видят, в какие болота страну затягивают. И совсем упоротых патриотов, которые будут хвалить Путина даже если он пенсии совсем отменит, границы закроет и продовольственные карточки введет.

      Кстати, чинушам тоже стало труднее денег намывать. Так что они тоже раскололись на умеренных и упоротых и дерутся за усыхающие ручейки.

      #1051319
      • Михаил Иванов Михаил Иванов
        12.07.1814:19:07

        Реалии в том, что с конца 2016 года денег с каждым месяцем в стране становится все больше, так что может быть ты дерешься за усыхающие ручейки, а они явно за полноводные))

        Ах да, «либероиды не проникали»))) Ты и есть тот самый либероид, по каким-то причинам разочаровался в Навальных-Собчаках и решил примазаться к тем, кто действительно что-то делает для своей страны и хочет видеть ее развитой.

        Отредактировано: Михаил Иванов~14:27 12.07.18
        #1051360
      • Нет аватара Strannic
        12.07.1815:45:20

        Пардоньне, но свалите ка по хорошему на свои либерастические сайты. Здесь сайт вне политики

        #1051397
  • Нет аватара Strannic
    12.07.1815:43:36

    Большая просьба к модераторам- оперативно удалять троллей. Сайт вне политики и в первые годы здесь специалисты и инженеры грамотно обсуждали новости. В последние пару лет тролли лепят политику, пенсии, демагогию- безжалостно баньте

    #1051395
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      12.07.1816:46:10

         

      Ну как это вне политики?

      Целью данного ресурса является популяризация и реклама российского производителя. То есть одна из форм пропаганды. Там где есть пропаганда — есть и политические баталии молодых людей.

      Практически каждый человек старше 22 лет является специалистом в чем-то, многие из них — инженерами.

      Профессионально и грамотно специалисты общаются на профессиональных ресурсах. Данный ресурс, несмотря на качественный контент — таковым не является.

      Таким образом инженеров и специалистов на данном санном сайте ровно столько же, сколько на форуме будущих мам — процентов 70 (остальные 30 это — дети, студенты и домохозяйки). Просто общаются они тут не профессионально и не грамотно

      Отредактировано: Антон Смоленский~16:52 12.07.18
      #1051415
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