Экономика России набирает скорость
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Росстат недавно опубликовал ежемесячный доклад Социально-экономическое положение России за январь-май текущего года. Это большой сборник полезных цифр на 400 страниц. В общих чертах он описывает все грани отечественного народного хозяйства. Обсудим в этой программе то, что касается промышленности. 5 месяцев этого года сравниваются с таким же периодом прошлого года. Суммарный рост составил 3,2%. Здесь все направления: добывающая промышленность, обрабатывающая, электроэнергетика и водоснабжение. Посмотрим каждую составляющую отдельно.
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- Виктор Качурак
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