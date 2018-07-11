Экономика России набирает скорость

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Росстат недавно опубликовал ежемесячный доклад Социально-экономическое положение России за январь-май текущего года. Это большой сборник полезных цифр на 400 страниц. В общих чертах он описывает все грани отечественного народного хозяйства. Обсудим в этой программе то, что касается промышленности. 5 месяцев этого года сравниваются с таким же периодом прошлого года. Суммарный рост составил 3,2%. Здесь все направления: добывающая промышленность, обрабатывающая, электроэнергетика и водоснабжение. Посмотрим каждую составляющую отдельно.