На ЕВРАЗ НМТК запущена пятая линия полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта

В колесобандажном цехе Нижнетагильского металлургического комбината начала работу пятая линия полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта.

Новая линия — единственная в России, автоматов такой модификации нет нигде. Установлены четыре станка и оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, система дробления и уборки металлической стружки, станция подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Процесс обточки колеса сокращается до 12-15 минут, при этом потребление электроэнергии уменьшается на 10-12%.

По словам управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева, теперь практически все колеса будут обтачиваться на автоматических станках. Вырастет качество изделий, это позволит выйти на новые рынки.

В состав линии входит также оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, система дробления и уборки металлической стружки, станция подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Новые станки используют на 10% меньше жидкости; вода, которая подаётся для охлаждения смазывающей жидкости, применяется в замкнутом цикле. Техническое решение позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, новое оборудование позволит на 10-12% снизить потребление электроэнергии. На линии ежегодно будет обтачиваться более 66 тысяч железнодорожных колёс. Новые мощности позволят сбалансировать производительность прессопрокатной линии, участка механической обработки колёс и линий выходного контроля.

Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят 800 млн рублей, он реализуется совместно с немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheneidt (NSH).