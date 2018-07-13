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Производство

На ЕВРАЗ НМТК запущена пятая линия полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта

  •  © tagilka.ru

В колесобандажном цехе Нижнетагильского металлургического комбината начала работу пятая линия полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта.

Новая линия — единственная в России, автоматов такой модификации нет нигде. Установлены четыре станка и оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, система дробления и уборки металлической стружки, станция подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Процесс обточки колеса сокращается до 12-15 минут, при этом потребление электроэнергии уменьшается на 10-12%.

По словам управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева, теперь практически все колеса будут обтачиваться на автоматических станках. Вырастет качество изделий, это позволит выйти на новые рынки.

В состав линии входит также оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, система дробления и уборки металлической стружки, станция подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Новые станки используют на 10% меньше жидкости; вода, которая подаётся для охлаждения смазывающей жидкости, применяется в замкнутом цикле. Техническое решение позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, новое оборудование позволит на 10-12% снизить потребление электроэнергии. На линии ежегодно будет обтачиваться более 66 тысяч железнодорожных колёс. Новые мощности позволят сбалансировать производительность прессопрокатной линии, участка механической обработки колёс и линий выходного контроля.

Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят 800 млн рублей, он реализуется совместно с немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheneidt (NSH).

  •  © mstrok.ru

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ЕВРАЗ НТМК , металлургия, Свердловская область
  • Великоросс Великоросс
    13.07.1814:25:50

    •  © tagilka.ru

    •  © tagilka.ru

    Отредактировано: Великоросс~14:26 13.07.18
    #1051681
    • Нет аватара Zzepp
      13.07.1815:25:50

      На последней фотографии четыре человека справа, случаем, не братья?

      Просто очень похожи   

      #1051700
  • Нет аватара Kostya
    13.07.1817:31:04

    Выйти то на рынки наверно и можно будет, за то людей на этом чудо-автоматическом заводе работать будет мало! Как по мне нужно с каждой такой автоматической или роботизированной линии получать, какой то налог, на покрытие создаваемой роботами безработицы!

    Роботы то созданы, что бы люди меньше работали, но, а за какой, эти безработные будут тогда жить?

    Отредактировано: Kostya~17:31 13.07.18
    #1051736
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