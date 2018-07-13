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Фотофакты

Кабина пилота модернизированного штурмовика Су-25СМ3

  •  © ic.pics.livejournal.com

Су-25СМ3 — глубокая модификация самолета на базе Су-25 СМ который оснащен системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 м. Кабина самолета оснащена цифровым дисплеем, с возможностью отображения наземной и воздушной обстановке. Боевая эффективность машины улучшилась в 3 раза по сравнению с другими модификациями.

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://diana-mihailova.livejournal.com/2340029.html

Су-25СМ3
  • Нет аватара Clausson
    13.07.1822:59:50

    Вот даже интересно, почему в США до сих пор подобные снимки считаются секретными?

    #1051861
    • Нет аватара AlexCrazy
      14.07.1800:18:26

      Наверное потому что открыт планшет с полетным заданием. А без планшета снимков полно разных самолетов.

      #1051881
  • Нет аватара malikszh
    14.07.1808:18:48

    Фото о чем говорят? Который см и см3

    #1051912
  • Нет аватара Пехота
    14.07.1808:33:55

    Имхо — самолёты этого класса первые кандидаты на замену беспилотниками. (вместе с ударными вертолётами).

    #1051915
    • Нет аватара monarch
      14.07.1809:22:48

      Спорный вопрос.

      Пока нигде (включая США) этого не происходит   .

      Может быть когда ии подтянут…

      #1051920
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