Кабина пилота модернизированного штурмовика Су-25СМ3

Су-25СМ3 — глубокая модификация самолета на базе Су-25 СМ который оснащен системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 м. Кабина самолета оснащена цифровым дисплеем, с возможностью отображения наземной и воздушной обстановке. Боевая эффективность машины улучшилась в 3 раза по сравнению с другими модификациями.