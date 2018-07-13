Кабина пилота модернизированного штурмовика Су-25СМ3
Су-25СМ3 — глубокая модификация самолета на базе Су-25 СМ который оснащен системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 м. Кабина самолета оснащена цифровым дисплеем, с возможностью отображения наземной и воздушной обстановке. Боевая эффективность машины улучшилась в 3 раза по сравнению с другими модификациями.
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- Великоросс
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