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Фотофакты

Строительство круизного лайнера «Пётр Великий»

Пассажирское круизное судно «Пётр Великий» проекта PV300VD, строящееся на ССЗ «Лотос».

Кормовая оконечность судна, январь 2018 года:

  •  © Фото с сайта ссз-лотос.рф

Кормовая оконечность судна, июнь 2018 года:

  •  © Фото с сайта ссз-лотос.рф

Носовая оконечность судна в январе и июне 2018 года:

  •  © Фото с сайта ссз-лотос.рф
  •  © Фото с сайта ссз-лотос.рф

Нос строящегося круизного лайнера напоминает корму эскадренного броненосца! :)

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта ссз-лотос.рф

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Астраханская область, Нариманов, ССЗ "Лотос", пассажирское судно, PV300VD
  • я свой я свой
    15.07.1822:43:06

    что же за скудоумие? других названий нет? что он великого сделал!

    #1052214
    • A_SEVER A_SEVER
      15.07.1822:49:49

      других названий нет?
      Есть, но Московское речное пароходство (заказчик судна) выбрало именно его, удачно обыграв 2 первые буквы проекта — PV300VD.

      Впрочем, Вы можете купить своё судно и назвать его так, как Вам нравится.

      #1052215
      • Нет аватара cheri
        16.07.1800:27:53

        15

        Север, в статье не указаны параметры судна, как всегда обращаюсь к вам за заполнением этого небольшого пробела:

        водоизмещение

        число пассажиров

        и т. д.

        с уважением.

        #1052229
        • A_SEVER A_SEVER
          16.07.1800:32:25

          в статье не указаны параметры судна
          Технические характеристики:

          Главные размерения: длина — 141.15 м, ширина — 16.8 м, осадка — 3.2 м.

          Скорость хода: 22.5 км/ч

          Автономность по запасам провизии: 10 суток

          Пассажировместимость: 310 человек

          Экипаж и обслуживающий персонал: 90 человек

          #1052230
          • Нет аватара cheri
            16.07.1800:41:19

            водоизмещение при таких размерах — 6800 тонн.

            Очень странно, что о нем не сказано.

            #1052232
          • Е.Юрий Е.Юрий
            16.07.1802:22:26

            Простите пожалуйста, просто не в теме — я так понял одинаковые названия допускаются(так как крейсер есть)?

            #1052239
    • Алексей Григорьев Алексей Григорьев
      16.07.1804:02:20

      Построй себе корабль и назови его как хочешь.

      #1052252
  • Дмитрий Суслов
    16.07.1806:30:39

    А зачем фото кормы? Это субъективно, никаких совпадений.

    Отредактировано: Дмитрий Суслов~06:32 16.07.18
    #1052257
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