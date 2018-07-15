Строительство круизного лайнера «Пётр Великий»
Пассажирское круизное судно «Пётр Великий» проекта PV300VD, строящееся на ССЗ «Лотос».
Кормовая оконечность судна, январь 2018 года:
Кормовая оконечность судна, июнь 2018 года:
Носовая оконечность судна в январе и июне 2018 года:
Нос строящегося круизного лайнера напоминает корму эскадренного броненосца! :)
Фото с сайта ссз-лотос.рф
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15.07.1822:43:06
15.07.1822:49:49 Есть, но Московское речное пароходство (заказчик судна) выбрало именно его, удачно обыграв 2 первые буквы проекта — PV300VD.
16.07.1800:27:53
16.07.1800:32:25 Технические характеристики:
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