Буксир «Сергей Балк» пришёл в Севастополь





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Сегодня успешно завершилась буксировка строящегося морского буксира «Сергей Балк» проекта 23470 из Ярославля в Севастополь. Буксир был заложен на Ярославском судостроительном заводе 30 октября 2014 года и спущен на воду 27 декабря 2016 года. В начале июня началась буксировка судна на Чёрное море для достройки на «Севастопольском морском заводе» и последующей передачи Черноморскому флоту.





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 3200 т.

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото с сайта fleetphoto.ru



© Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru и Артёма Балабина с сайта forums.airbase.ru