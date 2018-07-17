ФосАгро реализовала 500 тыс. тонн минеральных удобрений в США в 2018 году

Для сравнения за весь прошлый год компания реализовала на американском рынке 600 тыс. тонн удобрений.

«Такие объемы было невозможно представить еще несколько лет назад, когда продажи в США были около 100 тыс. тонн в год», — сказал гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Спрос на фосфаты увеличивается на всех ключевых рынках. Рынку также способствует закрытие старых и нерентабельных заводов в США, в частности, PlantCity компании Mosaicво Флориде. Все эти факторы привели к дефициту на мировом рынке фосфорных удобрений примерно в 3 млн тонн.

ПАО «ФосАгро» является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений. В группу компаний входят АО «Апатит» (Мурманская область) и его Балаковский филиал в Саратовской области, ОАО «ФосАгро-Череповец» и ЗАО «Агро-Череповец» (Вологодская область), ЗАО «Метахим» (Ленинградская область), ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион», ООО «Горно-химический инжиниринг» и ОАО «НИУИФ.