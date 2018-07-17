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Экспорт

ФосАгро реализовала 500 тыс. тонн минеральных удобрений в США в 2018 году

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Для сравнения за весь прошлый год компания реализовала на американском рынке 600 тыс. тонн удобрений.

«Такие объемы было невозможно представить еще несколько лет назад, когда продажи в США были около 100 тыс. тонн в год», — сказал гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Спрос на фосфаты увеличивается на всех ключевых рынках. Рынку также способствует закрытие старых и нерентабельных заводов в США, в частности, PlantCity компании Mosaicво Флориде. Все эти факторы привели к дефициту на мировом рынке фосфорных удобрений примерно в 3 млн тонн.

ПАО «ФосАгро» является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений. В группу компаний входят АО «Апатит» (Мурманская область) и его Балаковский филиал в Саратовской области, ОАО «ФосАгро-Череповец» и ЗАО «Агро-Череповец» (Вологодская область), ЗАО «Метахим» (Ленинградская область), ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион», ООО «Горно-химический инжиниринг» и ОАО «НИУИФ.

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Фосагро, удобрения, экспорт
  • Нет аватара AlexCrazy
    17.07.1800:11:26

    Что-то мне кажется что эти удобрения продаются вукраину ,а сшп тут просто как прокладка. Просто слыхал что вукраине помоему увеличили пошлину на ввоз удобрений из РФ что естественно повлекло за собой рождение обходных путей — в итоге всеравно за все заплатит вукраинкий производитель и потребитель, только на этой схеме наварятся как бы омериканские конторы с бенифециарами в киеве. Это из той же оперы как покупка донецкого угля под видом угля из РФ, газа из словакии и т. п. .

    Новые рулили столько схем по зароботку в карман напридумывали что не при одной власти такого не было.

    #1052455
    • DKerr DKerr
      17.07.1800:20:16

      Такие отрузки таможне довольно легко контролировать, туда гораздо проще, думаю, через Белоруссию

      #1052458
      • Нет аватара AlexCrazy
        17.07.1808:46:17

        проще то оно проще да только конторки прокладки будут сильно под подозрением если они будут из РБ, а так омерика и никакой коррупции )

        #1052513
    • Нет аватара nabludatel71
      17.07.1808:45:10

      США давно и помногу импортируют наши удобрения. Изначально — азотные, потом добавились калийные, а в 2010-е — смешанные (в основном азотно-фосфорные). При этом по смешанным удобрениям США остаются одним из ведущих экспортеров (хоть и со снижающейся долей), а мы для них — поставщик № 2 после Марокко.

      Собственно, вот статистика США:

      За 5 месяцев импорт удобрений из России = 1,91 млн т, на 0,31 млн т больше, чем год назад.

      Основные виды: карбамидо-аммиачная смесь — 606 тыс. т, концентрированные азотно-фосфорные удобрения (МАФ, ДАФ) — 462 тыс. т, карбамид — 372 тыс. т, хлористый калий — 339 тыс. т, аммиачная селитра — 94 тыс. т.

      Годовой импорт в 2010-е гг. колебался от 1,7 млн т в 2012 г. до 3,2 млн т в 2015 г.

      Отредактировано: nabludatel71~08:55 17.07.18
      #1052512
      • Нет аватара AlexCrazy
        17.07.1809:00:48

        да просто в штатах как бы газ добывают и химическая промышленность развита отлично, да к тому же после прекращения работы одесского припортового много кто в миру построил свои заводы по производству продукции из газа и штаты не исключение. Вот в чем закрались сомнения.

        #1052521
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