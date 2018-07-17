В Чечне после реконструкции открыли мост через реку Терек

На автомобильной дороге «Ищерская — Грозный» в Чеченской Республике завершилась реконструкция моста через реку Терек, по которому теперь могут проезжать и большегрузы. Старой переправой грузовики пользоваться не могли.

Мост расположен на 4-м км трассы «Ищерская — Грозный», строительные работы здесь начались в 2016 году. Чтобы провести реконструкцию, объект включили в федеральную программу, его признали уникальным и стратегически важным для Чечни. Средства на работы были выделены в том числе за счет поступлений от функционирования госсистемы «Платон».

Благодаря новой мостовой переправе сообщение между населенными пунктами трех районов Чечни — Грозненского, Наурского и Надтеречного, сократится на 180 км. Путь в Осетию также станет короче.

Это самая длинная переправа в Чечне, ее протяженность составляет 292,8 п. м. ширина — 14,78 метра.