Великоросс Дорожное строительство

В Уфе дан старт движению транспорта по историческому арочному мосту через р. Белую

© transport.bashkortostan.ru

11 октября в Уфе состоялась церемония открытия обновлённого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского.

Капитальный ремонт сооружения, построенного в 1956 году, стартовал в марте 2022 года. Его выполнила компания «Уралмостострой» с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита в рамках проекта «Южные ворота».

Строители заменили старое пролётное строение и возвели новые опоры. Важно, что проект позволил сохранить первоначальный облик моста с металлической аркой. Кроме того, у въезда на сооружение со стороны города установили скульптуру «Девушка с голубем». Она также имеет историческое значение. Архитектурный объект впервые появился на этом месте в 1956 году с открытием моста, но позже статую убрали.

© pravdapfo.ru
© transport.bashkortostan.ru
© transport.bashkortostan.ru
© transport.bashkortostan.ru

Источник: transport.bashkortostan.ru

