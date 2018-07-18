Нижегородская компания Rida Holding представила новый бронеавтомобиль «Буран».

Машина базируется на шасси грузовика ГАЗ-3308 «Садко» и от других броневиков аналогичного класса отличается модульной конструкцией и, следовательно, широкой гаммой модификаций. По желанию заказчика на шасси можно установить шестидверную бронекапсулу, либо машина может быть «грузовой платформой» с забронированным передним отделением.

За последние годы спрос на бронеавтомобили вырос, а поэтому «Буран» может заинтересовать не только российские силовые структуры, но и заграничных заказчиков. Тем более, что использование шасси недорогого ГАЗ-3308 «Садко» дает серьезное конкурентное преимущество.

По информации портала Drom, машина оснащается 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 147 л.с. (670 Н∙м), с которой агрегатируется пятиступенчатая механическая коробка передач. На одной заправке «Буран» может проехать 1 400 километров при среднем расходе топлива 15 литров на сотню пробега.

В шестидверном исполнении броневик перевозит шесть бойцов в полной экипировке, причем каждое сидение снабжено амортизацией, что снижает риск получения травм при подрыве на мине. Класс бронирования и список оснащения оговаривается заказчиком, поэтому конечная цена «Бурана» может колебаться в весьма широких пределах.

https://news.drom.ru/62045.html