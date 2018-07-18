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Армия и Флот

«Буран» — новый российский бронеавтомобиль (на базе «газона»)

Нижегородская компания Rida Holding представила новый бронеавтомобиль «Буран».

Машина базируется на шасси грузовика ГАЗ-3308 «Садко» и от других броневиков аналогичного класса отличается модульной конструкцией и, следовательно, широкой гаммой модификаций. По желанию заказчика на шасси можно установить шестидверную бронекапсулу, либо машина может быть «грузовой платформой» с забронированным передним отделением.

  •  © auto.mail.ru

За последние годы спрос на бронеавтомобили вырос, а поэтому «Буран» может заинтересовать не только российские силовые структуры, но и заграничных заказчиков. Тем более, что использование шасси недорогого ГАЗ-3308 «Садко» дает серьезное конкурентное преимущество.

  •  © auto.mail.ru

По информации портала Drom, машина оснащается 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 147 л.с. (670 Н∙м), с которой агрегатируется пятиступенчатая механическая коробка передач. На одной заправке «Буран» может проехать 1 400 километров при среднем расходе топлива 15 литров на сотню пробега.

  •  © auto.mail.ru

В шестидверном исполнении броневик перевозит шесть бойцов в полной экипировке, причем каждое сидение снабжено амортизацией, что снижает риск получения травм при подрыве на мине. Класс бронирования и список оснащения оговаривается заказчиком, поэтому конечная цена «Бурана» может колебаться в весьма широких пределах.

  •  © auto.mail.ru

 https://news.drom.ru/62045.html 

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https://auto.mail.ru/article/69617-buran_novyi_rossiiskii_broneavtomobil_na_baze_gazona/

ГАЗ, Садко, Буран, ЯМЗ, Rida Holding
  • Нет аватара Инженер2015
    18.07.1809:18:26

    Внешний вид красивый

    в последнее время появилось множество броневиков самых различных категорий

    нужна ли такая разношерстнось российской армии? ведь любой новый подтип техники это дополнительные затраты

    #1052815
    • TarasVE TarasVE
      18.07.1811:53:57

      Не большие бронеавтомобили тоже нужны. не всегда же гонять «Торнадо»

      #1052864
  • Нет аватара termometrix
    18.07.1811:32:31

    + Красавчик!

    #1052857
  • александр столярчук александр столярчук
    18.07.1812:39:58

    Ещё один. Сколько их уже было за последние годы.

    #1052878
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