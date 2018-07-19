Строительство патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачёв» на Зеленодольском СЗ

Строительство патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» проекта 22160. Корабль заложен 25 июля 2014 года на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан. Судя по закрепленным понтонам, уже скоро ему предстоит переход.

Спущен на воду весной 2018 года.

Рядом достраивается пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Петропавловск-Камчатский» — 2-й ПСКР проекта 22100 «Океан», который был спущен на воду 1 июня 2018 года.