Добавить статью
Фотофакты

Строительство патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачёв» на Зеленодольском СЗ

Строительство патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» проекта 22160. Корабль заложен 25 июля 2014 года на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан. Судя по закрепленным понтонам, уже скоро ему предстоит переход.

  •  © vk.com

Спущен на воду весной 2018 года.

Рядом достраивается пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Петропавловск-Камчатский» — 2-й ПСКР проекта 22100 «Океан», который был спущен на воду 1 июня 2018 года.

  •  © vk.com
  •  © vk.com
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://vk.com/

Зеленодольский судостроительный завод, 22100, Татарстан, 22160, Зеленодольск
  • Нет аватара altman66
    19.07.1811:39:12

    Успеют сдать флоту в этом году? А «Петропавловск-Камчатский» предназначен для Дальнего Востока?

    Отредактировано: altman66~11:40 19.07.18
    #1053187
    • Katamaran Katamaran
      19.07.1812:28:04

      Успеют сдать флоту в этом году?
      Нет.

      А «Петропавловск-Камчатский» предназначен для Дальнего Востока?
      Нефакт.

      #1053209
    • Human RS Human RS
      19.07.1813:47:39

      Успеют сдать флоту в этом году?

      По плану должны передать флоту в следующем году, как и следующий ПСКР этого проекта Павел Державин.

      #1053245
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,