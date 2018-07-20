Саранский завод начал поставки солода в Танзанию

Саранский филиал компании «САН ИнБев» отгрузил первую партию (40 тонн) солода, предназначенного для предприятия «Танзания Брюинг Компани», головной офис которого находится в африканском городе-порте Дар-эс-Салам.

Расстояние по прямой между двумя точками составляет около 7 тысяч км. Солод погрузили в два 40-футовых контейнера. Сначала грузовиками их довезут до Санкт-Петербурга, потом им предстоит долгий путь: по воде на одном из самых крупных в мире контейнеровозов, Estell, до немецкого порта Бреммерхафен, оманского — Салала и, наконец, Дар-эс-Салама. Весь путь займет около 50 дней. В Танзании живет чуть менее 50 миллионов человек (80% из них — в сельской местности). В случае если первая партия придется «по вкусу», то до конца года в Танзанию с саранского завода будет отправлено еще несколько тысяч тонн солода. Ранее саранский солодовенный завод уже поставлял солод в страны Европы и Индию.