В Тверской области открылась улиточная ферма
На улиточной ферме организовано высокотехнологичное производство с современным оборудованием, включающим автоматизированную систему туманообразования и вентиляции. На площади в 1200 кв.м. расположены закрытые вольеры, которые позволяют выращивать виноградных улиток круглогодично, и дегустационный зал. Отдельное помещение создано для инкубации и выращивания молодых особей. На территории планируется обустроить открытые вольеры на летний период для создания максимально естественных условий пребывания улиток.
Сейчас маточное стадо составляет 0,5 тонны. В планах — выйти на ежегодное производство в 2-3 тонны.
На открытии фермы организована дегустация продукции. Также представлены новые для региона турпродукты, в том числе экскурсия по ферме, комплексные маршруты по Калязину, готовящийся к открытию Музей улитки. В планах — создание спа-салона для оказания косметических услуг на основе улиточного муцина, который также применяется в медицине.
20.07.1816:29:49
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