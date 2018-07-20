В Тверской области открылась улиточная ферма

В Калязине Тверской области состоялось открытие уникальной фермы по выращиванию виноградной улитки. Ферм такого типа в России пока нет, действуют лишь подсобные хозяйства. Здесь жители и гости региона смогут познакомиться с процессом выращивания моллюсков и попробовать блюда из них.

На улиточной ферме организовано высокотехнологичное производство с современным оборудованием, включающим автоматизированную систему туманообразования и вентиляции. На площади в 1200 кв.м. расположены закрытые вольеры, которые позволяют выращивать виноградных улиток круглогодично, и дегустационный зал. Отдельное помещение создано для инкубации и выращивания молодых особей. На территории планируется обустроить открытые вольеры на летний период для создания максимально естественных условий пребывания улиток.

Сейчас маточное стадо составляет 0,5 тонны. В планах — выйти на ежегодное производство в 2-3 тонны.

На открытии фермы организована дегустация продукции. Также представлены новые для региона турпродукты, в том числе экскурсия по ферме, комплексные маршруты по Калязину, готовящийся к открытию Музей улитки. В планах — создание спа-салона для оказания косметических услуг на основе улиточного муцина, который также применяется в медицине.