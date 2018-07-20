Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

В Тверской области открылась улиточная ферма

  •  © region.tver.ru
В Калязине Тверской области состоялось открытие уникальной фермы по выращиванию виноградной улитки. Ферм такого типа в России пока нет, действуют лишь подсобные хозяйства. Здесь жители и гости региона смогут познакомиться с процессом выращивания моллюсков и попробовать блюда из них.

На улиточной ферме организовано высокотехнологичное производство с современным оборудованием, включающим автоматизированную систему туманообразования и вентиляции. На площади в 1200 кв.м. расположены закрытые вольеры, которые позволяют выращивать виноградных улиток круглогодично, и дегустационный зал. Отдельное помещение создано для инкубации и выращивания молодых особей. На территории планируется обустроить открытые вольеры на летний период для создания максимально естественных условий пребывания улиток.

Сейчас маточное стадо составляет 0,5 тонны. В планах — выйти на ежегодное производство в 2-3 тонны.

На открытии фермы организована дегустация продукции. Также представлены новые для региона турпродукты, в том числе экскурсия по ферме, комплексные маршруты по Калязину, готовящийся к открытию Музей улитки. В планах — создание спа-салона для оказания косметических услуг на основе улиточного муцина, который также применяется в медицине.

  •  © region.tver.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=94754

Тверская область, малый и средний бизнес
  • Нет аватара termometrix
    20.07.1816:29:49

       

    #1053731
  • Нет аватара nav
    20.07.1820:42:47

    У нас после дождя наступить некуда, везде эти улитки

    #1053823
  • Нет аватара King3214
    20.07.1820:53:22

    Я не понял — их едят или что?

    #1053826
    • Нет аватара mrrhyde
      20.07.1821:05:23

      Да. Чем-то грибы напоминают. Под водочку хорошо идут.

      #1053831
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,