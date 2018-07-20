Новая история о российском бренде на Made in Russia
©Видео с youtube.com
Наше новое видео посвящено Самарским инженерным лабораториям — компании, которая разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для выполнения непростых и очень ответственных задач. Уже сейчас эти компактные машины делают то, что не под силу человеку и даже самым технологичным масштабным механизмам.
Из видео вы узнаете:
✈️ Что такое Оса, Гексакон и самолет 102-И
✈️ Как выглядит российский беспилотник, который способен залететь даже в небольшую форточку
✈️ Зачем измерять площадь сельскохозяйственных угодий и насколько быстро с этим может справиться беспилотник
✈️ Как находить утечки нефти и теплопотери в высотных зданиях
✈️ Как беспилотники ищут людей в разрушенных зданиях и других опасных для жизни местах
И многое другое!Самарские инженерные лаборатории — молодая компания, существующая в структуре Кластерного инжинирингового центра Самарской области. За счет образования высокотехнологичного производственного сектора в регионе появилось несколько предприятий, которые не только работают над собственными проектами, но и активно сотрудничают, обмениваясь идеями. С таким подходом, мы верим, их ждет немало успехов в будущем!
Приятного вам просмотра!
- Дарья Лапыгина
- 20.07.201817:31
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