Завод 3М в Алабуге запустил производство эпоксидных покрытий

В январе 2018 года портал «Сделано у нас» писал о планах компании 3М по переносу производственных мощностей одного из комплексов 3М в Англии на завод в ОЭЗ «Алабуга» [sdelanounas.ru/blogs/102977 ].

Теперь, в рамках этой стратегии, завод компании 3М в ОЭЗ «Алабуга» запустил производство эпоксидных покрытий общей мощностью 160 тыс. литров в год.

Как сообщили «Сделано у нас» в пресс-службе 3М в производство были запущены следующие продукты:

— эпоксидный праймер для антикоррозионной защиты внешней поверхности труб 3M™ ScotchkoteTM L4098,

— двухкомпонентное эпоксидное покрытие для антикоррозионной защиты внутренней поверхности трубопроводов нефти и технической воды 3M™ ScotchkoteTM 162HB,

— двухкомпонентное эпоксидное покрытие для резервуаров с химически агрессивными жидкостями 3M™ ScotchkoteTM 175UC.

До конца 2018 года на заводе будут запущены две линии жидких покрытий и растворителей с объемом производства около 30-40 тыс. литров в год.

— внутреннее эпоксидное покрытие 3M™ Scotchkote™ ЕА4 2217 для емкостей хранения и трубопроводов, предназначенных для авиационного и других видов топлива,

— растворитель 3M™ Scotchkote™ SA65 для очистки оборудования при нанесении эпоксидных покрытий,

— растворитель 3M™ Scotchkote™ PU71 для очистки оборудования при нанесении полиуретановых покрытий.

Новая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и в страны дальнего зарубежья — Великобританию, Испанию, Польшу, Чехию и страны Персидского залива.

Это не первое расширение производства в Алабуге в 2018 году. Ранее компания 3М объявляла о начале производства полиуретановых антикоррозионных покрытий для выходов «земля-воздух» газораспределительных трубопроводов 3M™ Scotchkote™ 352 с наноматериалом Метаклэй™ Монамет™ 1O4; внутреннего гладкостного быстроотверждающегося эпоксидного покрытия 3M™ Scotchkote™ EP2306 SF. С начала года произведено около 100 тыс. литров для снабжения таких компаний, как Газпром и Челябинский трубопрокатный завод.

Всего в 2018 году в развитие производственной площадки компании в Алабуге было инвестировано $1,4 млн.

«Это полностью соответствует стратегии 3М на дальнейшую локализацию и интеграцию с предприятиями нефтехимического комплекса в России и республике Татарстан, позволит расширить продуктовую линейку жидких антикоррозионных покрытий для нефтегазовой промышленности России и стран СНГ», — заявил гендиректор 3М в России Матс Фриберг.

Компания 3М на протяжении многих лет инвестирует в развитие производства в России, при этом продукция отличается высокой степенью локализации и предназначена не только для рынка России, но и активно поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.